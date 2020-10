Uomini e Donne, sapete chi è Simone Bolognesi? Età, Instagram, lavoro e l’ex fidanzata dell’affascinante cavaliere del Trono Over.

Tra le new entry di questa nuova edizione di Uomini e Donne non si può fare a meno di citare lui: Simone Bolognesi. Capelli a spazzolini di color biondo scurso ed occhi azzurri, il nuovo cavaliere del parterre ha saputo conquistare, sin dal primo momento, l’attenzione su di lui. Non soltanto per il suo fascino, ma anche per il suo carattere. Spesso e volentieri, come abbiamo anche avuto modo di constatare nel corso delle puntate, il giovane Bolognesi interviene con le sue opinioni e i suoi pensieri, suscitando, tra l’altro, la reazione dei suoi compagni di viaggio. Ecco, la domanda che adesso ci facciamo è un’altra: cosa sappiamo esattamente di lui? Siete proprio curiosi di conoscere ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente. Di seguito, infatti, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere sul cavaliere di Uomini e Donne, Simone Bolognesi. A partire, quindi, dalla sua età e lavoro. Fino al suo canale Instagram e ad una delle sue precedenti storie d’amore vissuta con un volto noto della televisione italiana. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli!

Uomini e Donne, chi è Simone Bolognesi: cosa occorre sapere sul cavaliere del parterre

Oltre a Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Valentina Autiero, Armando Incarnato e tanti alti volti noti di Uomini e Donne, per questa nuova edizione ci sono tantissimi volti nuovi. A partire, quindi, da Cristina fino a Paolo Gozzi, Simone Bolognesi e tanti altri ancora. Ecco, ma a proposito di Simone, cosa sappiamo su di lui? Come dicevamo precedentemente, il cavaliere del parterre ha saputo conquistare l’interesse di tutti non soltanto per il suo fascino, ma anche per i diversi accesi scambi di opinione con Armando Incarnato. Ma esattamente, però, chi è? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Simone Bolognesi, il nuovo cavaliere del parterre di Uomini e Donne, sia nato nel 1979 a Riccione. E che come lavoro svolga la professione da albergatore. Purtroppo, fino a questo momento, sono soltanto queste le notizie che abbiamo a disposizione. Anche sul suo canale social ufficiale, infatti, sebbene Simone sia solito condividere ogni cosa con il suo pubblico, non siamo riusciti a carpire nulla riguardo la sua vita privata e lavorativa. L’unica che possiamo dirvi e che, tra l’altro, vi abbiamo anche raccontato è che, a quanto pare, sembrerebbe che il giovane Bolognesi sia conosciuto anche per una sua precedente relazione con un volto noto della nostra televisione. Di chi parliamo? Ecco qualche indizio: è argentina, è bellissima e, soprattutto, è una donna di successo. Siete riusciti ad indovinare? Parliamo proprio di lei!

Chi è stata l’ex fidanzata di Simone Bolognesi, cavaliere di Uomini e Donne? Semplice, proprio lei: Belen Rodriguez! A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il bel romagnolo sia stato il primo italiano a rubare il cuore della bellissima showgirl. Cosa ne sarà, invece, di lui? Una volta approdato negli studi televisivi, l’affascinante Simone riuscirà a trovare l’anima gemella? Non ci resta che aspettare!