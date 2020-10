Uomini e Donne, vi ricordate di Angela Artosin? Ha affiancato Serena Enardu durante il trono: ecco cosa fa adesso e com’è cambiata oggi.

Sono davvero tantissimi anni che, come un vero e proprio appuntamento fisso, Uomini e Donne va in onda su Canale 5 intorno le 14:45. È più che normale, quindi, che le persone che si sono alternate sulle famose sedioline rosse sono davvero tantissime. Tra le tante, oltre a Lucia Pavan, che ricordiamo essere la prima tronista in assoluto di Uomini e Donne, c’è anche il nome di Angela Artosin. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Correva l’anno 2007, quando la bellissima veneta prendeva parte al programma di Canale 5. Diventando, quindi, la protagonista di un trono davvero incredibile. Lei, infatti, affiancava Serena Enardu. E, spesso e volentieri, si battibeccava e stuzzicava con la sua ‘rivale’ soprattutto per Giovanni Conversano. Da quel momento, da come potete chiaramente comprendere, sono passati circa diciotto anni. Eppure, siete curiosi di sapere com’è cambiata adesso? E, soprattutto, com’è la vita di Angela dopo Uomini e Donne? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, vi ricordate Angela Artosin? Com’è cambiata adesso

Sono passati circa diciotto anni quando Angela Artosin ha fatto il suo debutto nello studio di Uomini e Donne. In coppia con Serena Enardu, la bellissima veneta è stata la protagonista di un trono davvero incredibile. Non soltanto per il suo interesse nei confronti di Giovanni Conversano, ma anche per il suo inaspettato ed improvviso abbandono. Ecco, da quel momento, ne è passato di tempo, eppure la vita di Angela com’è cambiata dopo Uomini e Donne? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, dopo la partecipazione al dating show di Canale 5, la sua vita è letteralmente e drasticamente cambiata. E, vi assicuriamo, decisamente in meglio! Non sappiamo cosa faccia adesso come lavoro, fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dal suo profilo social ufficiale, Angela è diventata moglie ed una splendida mamma di due bambini fantastici.

Insomma, dire che la vita di Angela Artosin dopo Uomini e Donne è cambiata, vi assicuriamo, è dire davvero poco! Tuttavia, sembrerebbe proprio che la bellissima ex tronista abbia finalmente trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola che aveva tentato di trovare proprio nel dating show di Canale 5.