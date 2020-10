Fu uno dei protagonisti assoluti della seconda edizione del GF e nella Casa conquistò la bella Mascia Ferri: cosa fa oggi Alessandro Lukacs.

Molti di voi ricorderanno sicuramente il bel dentista napoletano, concorrente del Grande Fratello 2, Alessandro Lukacs. Era il 2001 e, nonostante siano passati ormai quasi 20 anni da allora, la curiosità intorno ad alcuni ex concorrenti è sempre viva. Il vincitore di quella seconda edizione fu Flavio Montrucchio, divenuto poi attore, ma Alessandro diede una fortissima impronta alle dinamiche del reality, soprattutto grazie alla storia nata tra lui e un’altra indimenticabile protagonista, Mascia Ferri, soprannominata all’epoca ‘la panterona‘. Non si trattò solo di una grande passione, Alessandro e Mascia dimostrarono di avere anche un gran feeling mentale, che li portò a continuare il loro rapporto anche dopo il GF. Ma come andò a finire tra i due? E soprattutto, com’è diventato e cosa fa oggi Alessandro Lukacs?

Alessandro Lukacs oggi: è considerato ‘il dentista dei vip’

La storia con Mascia, quindi, proseguì lontano dalle telecamere: il loro fu un fidanzamento ufficiale che durò due anni e che, a quanto pare, finì per decisione di lei. Sembra che per Mascia si fosse spenta la fiamma della passione iniziale, come raccontato dallo stesso Alessandro in più di una intervista. Nessuna ragione in particolare, quindi né tanto meno un altro uomo. “Ora che il rapporto si era stabilizzato, lei ha detto basta. Diciamo che non le sono mai piaciute le cose semplici”, spiegò Lukacs all’epoca. Oggi Alessandro ha 45 anni e vive a Napoli. Ha conseguito 2 lauree, una a l’Aquila e una a Ginevra, specializzandosi poi tra America e Brasile, ed è diventato un affermato odontoiatra: la sua clientela appartiene ad un ambiente altolocato, non a caso è stato definito ‘il dentista dei vip’. Alessandro ritiene che l’esperienza al Grande Fratello gli sia stata utile anche per la professione, visto che l’ha portato a conoscere diversi personaggi del mondo dello spettacolo che oggi sono suoi clienti.

Alessandro Lukacs in questi anni ha avuto anche un figlio da una modella brasiliana, Shalana.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui