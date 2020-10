Ballando con le Stelle, l’amatissima coppia ospite di Milly Carlucci: saranno ballerini per una notte nella puntata di sabato 10 ottobre.

Questa sera, sabato 10 ottobre, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Ballando con le stelle. Lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci è uno dei più amati dal pubblico, che ormai da anni segue le avventure dei vip che decidono di mettersi in gioco al ritmo di jive, salsa o cha cha cha. E anche quest’anno, il cast della trasmissione è davvero super: da Elisa Isoardi ad Alessandra Mussolini, sono tanti i super vip che hanno deciso di scendere in pista e cimentarsi nel ballo. Ma, come sempre, oltre ai concorrenti in gara, anche questo sabato ci sarà il “ballerino per una notte”. Si tratta di un personaggio famoso che si esibirà, solo per una serata, e sarà giudicato dalla giuria come tutti gli altri: i voti ricevuti rappresenteranno un bonus per una delle coppie in gara. Ebbene, questa sera i ballerini per una notte saranno ben due! Si tratta di una coppia, anche nella vita, che saranno nello studio della Carlucci per la prima volta. Scopriamo di chi si tratta!

Ballando con le Stelle, l’amatissima coppia ospite di Milly Carlucci: Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni ballerini per una notte

Pronti per una nuova puntata di Ballando con le stelle? Questa sera, oltre ai concorrenti, scenderà in pista una meravigliosa coppia, che si esibirà in un tango appassionato. Parliamo di Sinisa Mihajlovic e della moglie Arianna Rapaccioni che saranno i ballerini per una notte della puntata del 10 ottobre. Una versione ‘inedita’, quella in cui vedremo Sinisa, abituato alla tuta e il campo di calcio. Arianna, invece, è stata una famosa ballerina negli anni 80 e 90, e siamo certi che riuscirà a coinvolgere anche il mister del Bologna!

Un tango tutto da vivere, quindi, quello che ci proporranno Sinisa e Arianna. I ballerini per una notte riusciranno a convincere la temutissima giuria di Ballando con le stelle? Non ci resta che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà. Appuntamento questa sera su Rai Uno in prima serata! La pista è già pronta!