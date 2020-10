La bellissima bimba che vi mostriamo in questo scatto oggi è una donna bellissima, famosa e seguitissima dai fan, un volto molto noto della tv: riuscite a riconoscerla?

Occhioni grandi e intensi, viso dai lineamenti perfetti: questa splendida bimba oggi è una donna bellissima, volto molto noto del panorama televisivo. Riuscite a capire di chi si tratta? Scopriamo qualche dettaglio. Il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower, oggi vive negli Stati Uniti con il marito, un chirurgo ed è mamma di una meravigliosa bambina bella quanto lei. Allora, l’avete riconosciuta? La bimba in questo scatto è la famosissima Elisabetta Canalis! La showgirl originaria di Sassari che è stata la più celebre velina di Striscia la Notizia in coppia con l’amica di sempre Maddalena Corvaglia.

La bellissima Elisabetta Canalis è una delle showgirl più famose in Italia che ha esordito nel mondo dello spettacolo dopo essersi diplomata al liceo classico. La sua strepitosa bellezza e il suo grande talento dimostrato sia nel ruolo di conduttrice che in quello di attrice, le hanno conferito una fama meritatissima e un successo grandioso. In passato, ha avuto una relazione con il celebre Christian Vieri e con la star di Hollywood George Clooney, ma oggi è felicemente sposata con Brian Perry, chirurgo italoamericano per cui si è trasferita in California. Proprio qualche giorno fa la bella Elisabetta Canalis ha messo in allarme i fan tramite alcune storie di Instagram in cui spiegava di essere stata costretta a fuggire dalla città. La bimba che vi abbiamo mostrato in questo scatto era davvero splendida e a osservarla bene possiamo riconoscere il viso perfetto che ancora oggi contraddistingue la splendida Elisabetta Canalis, volto noto della televisione.

Avevate capito che la fotografia raffigurava la splendida Elisabetta Canalis, amatissima showgirl della televisione italiana? Noi troviamo che la somiglianza sia davvero straordinaria, voi cosa ne pensate?