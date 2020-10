Can Yaman a Verissimo, quel dettaglio non sfugge: tutti lo hanno notato

Can Yaman a Verissimo, un dettaglio non sfugge: tutti lo hanno notato durante l’intervista del bellissimo attore turco.

Una super puntata, quella di Verissimo in onda oggi 10 ottobre 2020. Una puntata in cui Silvia Toffanin ha ospitato in studio Can Yaman, per la prima volta a Verissimo. L’attore turco è uno dei più amati del momento. Protagonista di Daydreamer, la serie tv attualmente in onda su Canale 5, Can può contare su una vera e propria schiera di fan. Fan che da mesi aspettavano che l’attore fosse invitato in una delle trasmissioni del nostro Paese. Lo abbiamo già visto a C’è posta per te e a Live non è la D’Urso, ma, finalmente, Can è arrivato anche a Verissimo. Ed è proprio durante la lunga intervista di Silvia che il pubblico non ha potuto non notare un dettaglio. Su Twitter, sono stati tantissimi i commenti a riguardo. Lo avete notato anche voi? Scopriamolo insieme!

Can Yaman a Verissimo, un dettaglio non sfugge: cosa è successo durante l’intervista dell’attore di Daydreamer

Can Yaman è uno degli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi, 10 ottobre. Un’intervista ricchissima, quella di Silvia Toffanin, che accoglie l’affascinante attore turco con tantissime domande e curiosità. Sin dai primi minuti, Can ha dimostrato di parlare benissimo la lingua italiana, avendo studiato al liceo italiano, in Turchia. Ma, oltre alla sua straordinaria bellezza, i telespettatori hanno notato un altro dettaglio, durante l’intervista di Can a Verissimo. Di cosa parliamo? Della notevole timidezza dell’attore! Nonostante la scioltezza con cui parla la nostra lingua, in molti hanno notato che l’attore, seppur molto popolare e abituato alle telecamere, è molto timido e umile. Ecco alcuni commenti apparsi su Twitter, proprio durante la messa in onda dell’intervista di Can:

Eh si, l’avreste mai detto? Oggi Can ha conquistato tutti non con la sua bellezza, ma con il suo dolcissimo modo di fare. Un’intervista molto intensa, in cui Can si è raccontato, tra carriera e vita privata. E, a questo proposito, c’è una meravigliosa notizia per le fan: Can è single! Che la donna della sua vita sia proprio un’italiana? Staremo a vedere! Nel frattempo, godiamoci le prossime puntate di Daydreamer: la storia d’amore tra il signor Can Divit e Sanem sta appassionando tutti! Come finirà tra la coppia?