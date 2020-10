Il Coronavirus continua a essere un problema reale e concreto per tutta la nazione e le misure restrittive per prevenire il contagio si fanno più importanti: “Mascherine obbligatorie anche in casa”.

L’emergenza da Coronavirus continua ad interessare l’Italia e destare grande preoccupazione, nonostante tutte le regole create per limitare il contagio. Norme legate al buon senso, alcune, come l’invito a lavare spesso le mani ed evitare luoghi affollati e assembramenti; vere e proprie norme in altri casi, come il rispetto della quarantena in casa o in ospedale per chiunque abbia contratto il Coronavirus e l’obbligo di mascherine. Proprio su quest’ultimo punto si è espresso il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e la decisione presa a proposito dell’obbligo di mascherina anche in casa portando ad esempio due episodi verificatisi nel napoletano. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Mascherine obbligatorie anche in casa, le parole di De Luca

Coronavirus, mascherine obbligatorie in casa? Il virus si è dimostrato una vera e propria pandemia che ha coinvolto l’Italia e tutti i paesi del mondo e interessato ogni settore, da quello dello spettacolo al calcistico, ma, soprattutto, la vita quotidiana di milioni di persone. Se di recente alcuni personaggi dello spettacolo hanno raccontato la loro esperienza e le conseguenze causate dal virus, a prendere di nuovo la parole è Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania attraverso il social Facebook. Il politico ha spiegato che il rischio di contagio deve essere controllato anche in casa, portando ad esempio due episodi: una casa di riposo dove sono risultati infetti almeno sessanta degenti e l’arrivo di un gruppo di turisti francesi pieno di persone positive. Per tale ragione, Vincenzo De Luca ha ribadito l’importanza di indossare la mascherina anche in casa in caso di visite esterne, per proteggere i soggetti maggiormente a rischio, come gli anziani, dal terribile Coronavirus.

Il Governatore De Luca ha fatto appello al buon senso dei cittadini, spiegando che se i contagi dovessero aumentare le misure restrittive saranno ancora più forti, dichiarando che se il numero di positivi dovesse continuare a salire, potrebbe esserci un nuovo lockdown.