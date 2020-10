Oltre ad essere la fidanzata di Luca Argentero, Cristina Marino è conosciuta anche per essere un’ attrice, ma qual è stato il suo debutto?

Da poco diventata mamma di Nina Speranza, Cristina Marino decanta di un successo davvero incredibile. E ce ne da conferma, ad esempio, lo spropositato numero di followers che conta sul suo canale social ufficiale. Giovanissima e bellissima, la compagna di Luca Argentero decanta di una carriera alle spalle davvero da invidiare. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista ballare al programma di sky ‘Dance, dance, dance’, ma l’abbiamo vista recitare anche in diversi film cinematografici. Ebbene si, avete letto proprio bene. Sebbene, infatti, Cristina Marino abbia soltanto ventinove anni, dovete sapere che ha fatto il suo debutto da attrice davvero piccolissima. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il suo volto lo abbiamo visto per la prima volta in un famosissimo film. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Cristina Marino, qual è stato il suo debutto come attrice?

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Cristina Marino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, quindi, è solita intrattenere il suo pubblico social con incantevoli scatti fotografici che descrivono la sua bellezza tutta al naturale, ma anche tutto è solita condividere tutto ciò che riguarda la sua vita da mamma e da compagna. Badate bene, però. Ancora prima di questo di questa sua ‘attività social’, infatti, è bene che voi sappiate che non dobbiamo affatto dimenticarci che la giovanissima fidanzata di Luca Argentero è un’apprezzatissima ed abilissima attrice. Prima, infatti, di diventare mamma della piccola Nina Speranza, la giovanissima milanese è stata volto di punta di diverse pellicole cinematografiche. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è avvenuto il debutto nel mondo del cinema di Cristina Marino? Come dicevamo precedentemente, la compagna dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 era davvero piccolissima quando ha preso parte al suo primo film. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che lei abbia avuto soltanto 18 anni quando ha preso parte a questo famosissimo film. Ecco, ma di quale parliamo esattamente? Ebbene: se vi dicessimo ‘Amore 14’, vi ricorda qualcosa? Ebbene si. Dopo la ‘saga’ di Step e Babi e quella di Niki ed Alex, Federico Moccia è stato autore di un altro film per tutte le adolescenti. Ed è proprio in questo che la bellissima Cristina Marino ha ottenuto il ruolo di Stefania Borzilli.

Da questo suo debutto nel mondo del cinema, poi, Cristina Marino ha letteralmente cavalcato il successo. L’abbiamo vista, nel 2013, in ‘Casa & Bottega’ e, nel 2015, in ‘Vacanze ai Caraibi’, dove, tra l’altro, ha conosciuto Luca Argentero.

