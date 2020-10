Finita la diretta di ieri sera, Dayane Mello ha pianto a dirotto per quanto accaduto in puntata al GF Vip: la modella è stata davvero male.

E’ andata in onda ieri sera su Canale 5 un’altra puntata del GF Vip: come sempre, tante le emozioni e i momenti di tensione che hanno caratterizzato la serata, come prevedibile man mano che i concorrenti si addentrano nel gioco col passare delle settimane. Uno dei momenti più emozionanti della diretta è stata la messa in onda delle telefonate tra i Vip e i loro bambini a casa, come aveva promesso il Grande Fratello questa settimana. Matilde Brandi, Myriam Catania, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli hanno infatti avuto la possibilità di parlare con i loro piccoli a telefono e l’emozione è stata enorme per tutti loro. C’è stato però qualcuno che non ha potuto vivere ancora questa gioia con sua figlia ed è Dayane Mello. La modella è mamma di una bambina, Sofia, avuta dal collega Stefano Sala. Conclusa la puntata, Dayane ha avuto una forte crisi di pianto e ha lasciato intendere che dev’essere successo qualcosa con il padre di sua figlia. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il pianto disperato di Dayane Mello: perché non ha potuto sentire sua figlia al telefono?

Dayane, comprensibilmente delusa, ha avuto una vera e propria crisi di pianto dopo la puntata: mentre aspettava il suo turno per entrare in confessionale, ha fatto capire ai coinquilini che deve esserci un motivo dietro ciò. L’unica cosa che ha detto è stata: “È una ripicca”, ovviamente riferendosi al padre della bambina e forse anche alla moglie di lui, Dasha. Poi la Mello è entrata in confessionale, ma quando è uscita è stata malissimo, ha pianto disperata e ad Adua e Stefania è riuscita a dire solo “Non lo so, qualcosa sta succedendo”. Come già le aveva detto Signorini in puntata, sembra ci siano problemi di tempistica, ma la modella è convinta che ci sia ben altro dietro.

