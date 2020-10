Nel corso dell’ottava puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di un incidente ‘bollente’ in diretta: vestito corto.

È stata la regina indiscussa dell’ottava puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci. Certo, ne siamo totalmente abituati, è vero. Sin dal suo primo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Flavio Briatore ha saputo catturare l’attenzione immediata su di sé. Nel corso della puntata di Venerdì 9 Ottobre, però, lo ha fatto ancora di più. Non soltanto perché, come avrete sicuramente visto in diretta televisiva, ha voluto chiarire definitivamente il suo rapporto con Pierpaolo Petrelli, definendosi così ‘amici speciali’ e confermando di avere qualcuno fuori che la sta aspettando e la sta pensando, ma anche per il romanticissimo balletto in compagnia dell’ex velino di Striscia la Notizia. Coreografa di eccezione è Matilde Brandi, che, in diretta televisiva, guida i due piccioncini e Myriam Catania con Enock sulle note di ‘Senorita’, tormentone dell’estate scorsa cantata da Shawn Mendes e Victoria Cabello. Ecco. È proprio in questo preciso momento che Elisabetta Gregoraci è la protagonista di un vero e proprio incidente ‘bollente’ in diretta televisiva. Il vestito indossato per l’ottava puntata del GF Vip è, infatti, troppo corta. E quando balla… Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, incidente ‘bollente’ in diretta: il vestito è corto e quando balla…

È proprio nel corso dell’ottava diretta del GF Vip che Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di un vero e proprio incidente ‘bollente’. Posizionata nella mistery room per la prova settimanale, insieme alla coppia formata da Myriam Catania ed Enock, la bellissima conduttrice calabrese si è esibita, insieme a Pierpaolo Petrelli, sulle note di ‘Senorita’. Un balletto davvero bellissimo e, soprattutto, ricco di movimenti più che fantastici, c’è da ammetterlo. Peccato che, durante il balletto, Elisabetta Gregoraci sia stata ‘vittima’ di un incidente inevitabile. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche per l’ottava diretta del GF Vip, la conduttrice ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Molto probabilmente, però, il vestito da lei scelta è risultato essere troppo corto per la prova settimanale. Ed è per questo motivo che, nel bel mezzo dell’esibizione, si è completamente alzato. Lasciando, così, intravedere la sua biancheria intima. Tra l’altro, è stata la diretta interessata a rivelarlo in diretta televisiva appena terminata la sua performance da urlo.

‘Sono rimasta in mut**de’, ha detto Elisabetta Gregoraci per sottolineare l’incidente bollente di cui è stata protagonista nel corso dell’ottava diretta del GF Vip. Un piccolo ‘imprevisto’, quindi. Ma che ha sottolineato ancora una volta quando la bellissima Gregoraci sia spontanea in tutto ciò che fa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui