Emma Marrone senza maglia: “Fotografa presso me stessa”, Instagram va in tilt con lo scatto della cantante.

Lei è una delle cantanti più amate del momento. E tutti ricorderanno che, in tv, l’abbiamo vista per la prima volta nel 2010, quando ha partecipato, vincendo, alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Emma Marrone, che, da quel momento, ha dato il via a una carriera ricca di successi straordinari: oggi, la cantante salentina può contare su una vera e propria schiera di fan. Fan che la seguono ovunque, e non sono nelle tappe dei numerosi concerti. Ma anche sui social, in particolare su Instagram, che è diventato il social network più utilizzati del momento: il profilo ufficiale di Emma conta ben 4 milioni e 700 mila followers! Con i quali la cantante ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti di lavoro, agli attimi di vita quotidiana. E, poco fa, ‘realbrown ( è questo il suo nickname di Instagram) ha pubblicato uno scatto che non è passato assolutamente inosservato. Il motivo? Guardatelo con i vostri occhi!

Emma Marrone senza maglia: “Fotografa presso me stessa”,lo scatto fa impazzire Instagram

Basta poco ad Emma Marrone per attirare l’attenzione dei suoi numerosissimi fan di Instagram. L’ex vincitrice di Amici, ed attuale giudice ad X Factor, è una delle cantanti più amate e seguire del nostro panorama musicale. Ed anche su Instagram, la splendida salentina è una vera e propria star. Piogge di likes e commenti invadono ogni post pubblicato dalla Marrone. Come quello apparso sul suo profilo proprio qualche ora fa. Si tratta di una foto che Emma ha scattato da sola, e che ha letteralmente incantato i fan. Date un’occhiata:

Come si può vedere, al momento dello scatto Emma non indossa nulla, se non una collana e un luminoso make up. Un vedo non vedo che lascia senza parole i followers, che non hanno perso tempo a riempire il post di complimenti. La foto, infatti, è stata postata sia nelle stories che nel feed del profilo. E, a giudicare dal numero di likes e commenti, i fan hanno apprezzato e non poco! E voi, cosa aspettate a seguire la meravigliosa ‘realbrown’ su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!