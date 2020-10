Ferrara, terribile incidente: l’auto si ribalta, morta ragazza di 21 anni

Incidente a Ferrara: Elena Carlini, 21 anni, è morta ieri mattina finendo con l’auto in un canale. Si indaga sulla dinamica del sinistro.

E’ stato un ragazzo che si stava recando a scuola in bicicletta a dare l’allarme: erano all’incirca le 7.30 quando lo studente ha avvistato una Fiat 500 di colore rosso rovesciata nel canale. Il giovane ha fermato un passante il quale ha chiamato il 118. Quando, però, sono giunti sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia, era già troppo tardi: Elena, la ragazza di 21 anni rimasta intrappolata nella vettura, era ormai morta.

Ferrara, da chiarire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Elena Carlini

Il tragico incidente è accaduto precisamente a Quartesana, frazione di Ferrara, in via Ponte Rigo. Si indaga in queste ore per cercare di capire come avvenuta la perdita del controllo dell’auto da parte di Elena, che ha poi provocato l’uscita di strada del mezzo e il suo ribaltarsi finendo in un canale. In base a quanto è emerso finora dalle ricostruzioni della polizia municipale, una delle cause potrebbe essere stata la scarsa visibilità dovuta alla nebbia e il buio di quell’ora al mattino. Inoltre, la macchina potrebbe essere finita nel canale pieno d’acqua alcune ore prima dell’avvistamento. Mentre era alla guida, Elena Carlini proveniva da via Pomposa e la perdita del controllo sarebbe avvenuta all’altezza di una curva. L’impatto ha abbattuto due segnali stradali dopodiché ci sarebbe stato il ribaltamento. Nessun altro mezzo coinvolto nella tragedia, per fortuna. L’intera comunità di Jolanda di Savoia, dove abitava la vittima, è in lutto per la tragica scomparsa della ragazza.

Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti, come questo: “Ciao Elena, tutta Ferrara è con te. Riposa In Pace, piccolo Angioletto”.

