Forte scossa di terremoto: paura per la popolazione, i dettagli

Forte scossa di terremoto: paura per la popolazione, tutti l’hanno sentita nettamente, ecco i dettagli dell’incredibile notizia.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, sabato 10 ottobre 2020, in Italia. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.0, che è stata chiaramente avvertita da tutta la popolazione, tanto da mandare la gente in panico. Il comune in cui è stato registrato il sisma è nei pressi di Macerata, capoluogo della provincia omonima delle Marche. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo evento che ha chiaramente terrorizzato tutta la popolazione di Macerata e dintorni.

Forte scossa di terremoto a Macerata: ecco i dettagli del sisma registrato nella giornata del 10 ottobre

La giornata di sabato 10 ottobre 2020 è stata molto difficile per gli abitanti di Macerata e provincia, visto che tutta la zona è stata colpita da una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.0, che è stata avvertia chiaramente da tutta la popolazione. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’episodio è avvenuto precisamente a pochissimi chilometri dal comune di Castelsantangelo sul Nera, con ipocentro a circa 9 km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 19.11 ed è stato avvertito anche nelle zone circostanti. Precisamente è avvenuto a circa 64 km a nord di L’Aquila, città colpita dal famoso e terribile terremoto del 6 aprile 2009. Inutile dire che il terremoto ha letteralmente terrorizzato la popolazione, che ora si trova nel panico. Le Marche, infatti, sono ancora sotto choc per il terribile sisma che ha colpito tutta la zona del Centro Italia nel 2016 e oggi gli abitanti si sono ritrovati a dover affrontare ancora questa enorme paura.

Non risultano, al momento, notizie certe su eventuali danni a cose o persone, ma aldilà di questo, è chiaro che l’evento ha rappresentato un momento di grande paura per tutti coloro che lo hanno avvertito in modo chiaro e intenso.