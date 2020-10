La splendida Lorella Cuccarini è un volto amatissimo della televisione, sempre luminosa e piena di energia, ma c’è un drammatico retroscena nel suo passato: ecco la battaglia che ha dovuto affrontare.

Bellissima, talentuosa e piena di vita, così è la splendida Lorella Cuccarini, artista di enorme talento che ha saputo impiegare in qualsiasi ambito si sia cimentata. Attrice, conduttrice, ballerina, fu scelta da Pippo Baudo per il programma Fantastico che ha sancito il suo esordio nel mondo della televisione e l’inizio di una carriera sfavillante e sempre costellata di grandi successi. A guardarla, così incredibilmente perfetta, non ci si aspetterebbe mai che Lorella Cuccarini ha affrontato un drammatico retroscena in passato. La celebre sigla La notte vola è ancora uno dei brani piú cantato, un vero e proprio tormentone. La meravigliosa conduttrice ha sempre dimostrato di avere le idee chiare, fin da giovanissima, quando comprese che il suo destino sarebbe stato nel mondo dello spettacolo. Di recente, è stata protagonista di una diatriba a distanza con un concorrente del GF Vip che ha fatto alcune osservazioni su di lei. Dotata di una bellezza angelica, oggi è una delle conduttrici piú amate dal pubblico e piú apprezzate, tanto che il suo profilo Instagram conta oltre duecento ottantamila follower. Lorella Cuccarini è una donna dotata di una forza sorprendente, instancabile e positiva, sembra risplendere di luce propria sebbene ci sia un drammatico retroscena nel suo passato, una battaglia davvero terribile che ha dovuto affrontare. Ecco i dettagli.

Lorella Cuccarini, la terribile battaglia che ha combattuto: drammatico retroscena

C’è però un drammatico retroscena che riguarda la magnifica Lorella Cuccarini, una terribile battaglia che ha combattuto dimostrando la forza che da sempre la contraddistingue: un tumore alla tiroide. I primi sintomi pare siano stati uno strano dimagrimento e una particolare tachicardia che la portarono a fare un controllo ordinario. Fu così che la showgirl venne a conoscenza della presenza di un nodulo alla tiroide che, dopo ulteriori esami, si rivelò il male che conosciamo. Per questa ragione, Lorella Cuccarini si è sottoposta ad una tiroidectomia, le hanno quindi asportato la tiroide. La showgirl ha affrontato momenti difficili, come da lei stessa raccontato durante la sua ospitata presso Che tempo che fa di Fabio Fazio qualche anno fa. Oggi Lorella Cuccarini sta benissimo e utilizza un farmaco che sopperisca alla mancanza della tiroide.

La forza dimostrata dalla magnifica conduttrice è stato un esempio e un’ispirazione.