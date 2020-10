Lorella Cuccarini, sapete chi è suo marito? Il loro amore dura da ben 29 anni: cosa occorre sapere sull’uomo che conquistato il suo cuore.

Lorella Cuccarini, lo sappiamo benissimo, è uno dei personaggi del piccolo schermo più amato ed apprezzato. Colonna portante di numerosi programmi televisivi, l’ex ballerina e conduttrice decanta di un curriculum davvero immenso. Una vita lavorativa, quindi, ricca di esperienze di televisive e, soprattutto, di successi. E non è la sola, sia chiaro. Anche dal punto di vista sentimentale, infatti, la Cuccarini decanta di una vita molto, ma molto intensa. Non soltanto, infatti, è madre di quattro splendidi figli, ma è anche sposata da circa ventinove anni con lo stesso uomo. Insomma, il loro è una amore che si incontra una sola volta nella vita, c’è da ammetterlo. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Siete curiosi di sapere ogni minima cosa sul marito di Lorella Cuccarini? Ecco tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini, sapete chi è suo marito? Cosa occorre sapere

Madre di quattro splendidi figli, che, tra l’altro, non perde mai occasione di mostrare sul suo canale social ufficiale, Lorella Cuccarini è anche sposata da circa 29 anni. Un amore, come dicevamo precedentemente, davvero speciale. E che capita davvero raramente di poterlo vivere nella vita. La conduttrice, però, ha avuto la possibilità di provarlo sulla sua pelle. E non se lo lascia scappare facilmente. Ecco, ma cosa sappiamo sul marito di Lorella Cuccarini? Innanzitutto, lui si chiama Silvio Testi, anche conosciuto con lo pseudonimo Silvio Capitta. È nato a Viterbo nel lontano 1954. Ed è un produttore musicale e televisivo. Nella sua carriera, infatti, il buon Testi decanta numerose trasmissioni televisive. Ma non credete sia finita qui. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il marito della Cuccarini sia laureato in Giurisprudenza. Ed ha fatto precocemente il suo debutto nel mondo dello spettacolo, soprattutto come curatore ed autore di diverse sigle televisive.

Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi si sono sposati nel 1991. Da quel momento, la loro vita è letteralmente cambiata. Insieme hanno vissuto dei momenti davvero magici, come la nascita dei loro quattro figli, ma anche dei momenti davvero traumatici. L’importante è, però, averli trascorsi e, soprattutto, superati sempre uno accanto all’altro.

