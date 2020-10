In una sua intervista, Michele Morrone non ha potuto fare a meno di parlare di un dolorosissimo lutto che l’ha colpito e che l’ha cambiato.

Lo abbiamo potuto apprezzare nella recentissima serie televisiva ‘Sirene’, ma è con ‘365’, film reso disponibile alla visione su Netflix, che Michele Morrone ha fatto impazzire praticamente tutte le donne. Bello ed impossibile e, soprattutto, con i classici colori mediterranei, anche se in realtà ha origini milanesi, l’attore, cantante e musicista ha conquistato tutti. C’è da sapere, però, che se la sua carriera da modello, da attore e cantante ha preso letteralmente il volo, la sua vita privata è stata parecchio tormentata. Non ci riferiamo, badate bene, al suo matrimonio finito male, bensì un tragico lutto di cui è stato il protagonista indiscusso quando era soltanto un bambino. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. In una sua intervista al settimanale ‘Di Più’ datata 2016, ancora prima della sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle di quell’edizione’, Michele Morrone ha raccontato del dolorosissimo lutto che l’ha colpito anni fa. E che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente segnato e caratterizzato.

Michele Morrone, dolorosissimo lutto: il tragico episodio che l’ha segnato

Sempre con un sorriso stampato sulle labbra e con una carriera davvero incredibile, l’affascinante Massimo Torricelli, l’attore principale del film ‘365’, nasconde un’infanzia davvero difficile. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, ancora prima di prendere parte all’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ del 2016, si è lasciato andare ad una lunga intervista al settimanale ‘Di Più’. In questa occasione, il famosissimo attore ha raccontato proprio tutto di sè. Ed, in particolare, si è soffermato su un tragico episodio che ha letteralmente e profondamente segnato e caratterizzato la sua vita. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, Michele Morrone ha raccontato del dolorosissimo lutto di cui è stato protagonista quando aveva soltanto 11 anni. Insomma, un episodio davvero tragico, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, nessuno bambino a quell’età dovrebbe vivere. Eppure, purtroppo, Michele Morrone l’ha vissuto. E, com’è giusto che sia, lo ha cambiato, ma lo ha anche reso quello che è adesso. Alle pagine del settimanale, infatti, l’attore ha raccontato della morte di suo padre per una ‘malattia crudele’. Ed ha anche rivelato che, com’è giusto che sia, lui vi ha sofferto tantissimo per questa gravissima perdita. E che fortunatamente l’ha salvato la recitazione.

‘Quando mio padre è scomparso a soli 56 anni, consumato da una malattia crudele, io avevo 11 anni e mezzo, sono stato molto male e ho corso molti pericoli’, ha detto Michele Morrone per raccontare questo gravissimo lutto da cui è stato colpito. Non sappiamo esattamente a cosa si riferisca quando dice ‘ho corso molti pericoli’. Fatto sta che, come raccontato dal diretto interessato, è stato salvato dalla recitazione.

