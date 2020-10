Paolo Bonolis, grandioso retroscena: l’incredibile riconoscimento ottenuto

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ecco una grandioso retroscena che lo riguarda: l’incredibile riconoscimento ottenuto.

Paolo Bonolis è forse il conduttore più famoso della televisione italiana con una carriera da urlo che conta un innumerevole numero di programmi condotti tra la Rai e Mediaset senza dimenticare il celebre Festival di Sanremo. Sposato con la splendida Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex modella attivissima sui social che ha raggiunto quota oltre cinquecentomila follower sul suo profilo Instagram, è tra gli showman piú pagati della televisione. Eppure, c’è un altro primato che riguarda il talentuoso Paolo Bonolis, un grandioso retroscena che lo riguarda e di cui non tutti sono a conoscenza: l’incredibile riconoscimento che ha ottenuto. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi accontentiamo

Paolo Bonolis, incredibile riconoscimento per il celebre conduttore: grandioso retroscena

I suoi programmi sono seguiti da milioni di persone e regalano sempre momenti di divertimento, emozione e spessore culturale. Indimenticabile Il Senso della vita, spassosissimo Ciao Darwin, appassionante Affari Tuoi, tenerissimo Chi ha incastrato Peter Pan? Un tripudio di magnificenza che ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico. Paolo Bonolis è un uomo dal grande carisma e la forte passione, che riesce a dominare la scena e tenere viva l’attenzione, ma c’è un grandioso retroscena che lo riguarda e di cui non tutti sono a conoscenza: ha ottenuto un incredibile riconoscimento proprio nel mezzo di un programma di cui era ospite. Di cosa stiamo parlando? Di un record mondiale! Esatto, Paolo Bonolis ha conquistato uno dei podi nel Guinnes dei Primati quello del maggior numero di parole pronunciate nell’arco di un minuto. Il conduttore è riuscito a leggere 332 parole nell’arco dei sessanta secondi durante la puntata dello Show dei Record andato in onda nel 2010. Si è dimostrato un vero e proprio fenomeno, non siete d’accordo?

E voi, eravate a conoscenza di questo grandioso retroscena che vede protagonista il celebre conduttore?