Temptation Island, l’amatissima coppia si sposa? Spunta un clamoroso ‘indizio’ sui social dei diretti interessati.

Di coppia a cui il pubblico si è affezionato ce ne sono state tante a Temptation Island. Ma i più amati di sempre sono stati senza dubbio loro, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, che ha partecipato all’edizione in onda questa estate, ha letteralmente incantato i telespettatori, che si sono appassionati alla loro storia. Lorenzo e Manila, nel corso del reality, si sono confrontati con maturità e rispetto: non sono mancati momenti di tensione, ma entrambi hanno saputo far valere le proprie idee senza prevaricare quelle dell’altro. Insomma, una coppia da fare invidia, che ancora oggi fa battere il cuore dei fan. Fan che continuano a seguirti attraverso Instagram. Ed è proprio su Instagram che, poco fa, è spuntata una foto che ha fatto impazzire i followers. Oggi è il compleanno di Manila e pare proprio che Lorenzo le abbia fatto un regalo speciale.…nozze in vista? Diamo un’occhiata all’indizio!

Temptation Island, l’amatissima coppia si sposa? Spunta un clamoroso ‘indizio’ su Instagram

Ricordate quando, durante il falò di confronto finale, Lorenzo Amoruso disse a Manila Nazzaro che le avrebbe regalato un anello per il suo compleanno? Ebbene, quella promessa fatta a Temptation Island è arrivata! In occasione del compleanno della meravigliosa ex Miss Italia, il suo compagno le ha regalato uno splendido anello, che la Nazzaro mostra fiera nell’ultimo scatto postato tu Instagram! I followers sono davvero impazziti dalla gioia e in tanti hanno ricordato l’episodio di Temptation Island, definendo il gioiello come “il famoso anello”. Un anello che, però, potrebbe nascondere altro: matrimonio in vista per la coppia? Questo non lo sappiamo ancora. Quel che è certo è che Manila e Lorenzo sono semplicemente meravigliosi insieme. Ecco uno screen del post della Nazzaro, con tanto di risposta di Lorenzo:

Che dire, loro due fanno davvero venire voglia di innamorarsi! E voi, seguite le ‘avventure social’ di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Non ve ne pentirete!