A fine puntata di Ballando con le Stelle, Costantino Della Gherardesca ha abbandonato lo studio davvero infastidito: il gesto a fine puntata.

Una puntata di Ballando con le Stelle davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Siamo sempre abituati ad assistere a degli appuntamento incredibili, è vero. Ma quello a cui abbiamo assistito ieri sera, Sabato 10 Ottobre, vi assicuriamo, è stato davvero il top. Nonostante qualche piccolo incidente di percorso accaduto, durante quest’ultima settimana di prove, ad Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano, lo show che ci è stato regalato per un’altra diretta è stato formidabile. Le esibizioni che si sono susseguiti sul palco sono state uniche. E, com’è giusto che sia, anche le emozioni non sono affatto mancate. Come d’altra parte, i colpi di scena. Uno, ad esempio, è accaduto a fine puntata. E, a quanto pare, avrebbe fatto realmente ‘arrabbiare’ Costantino Delle Gherardesca. Che, proprio sul finire dell’appuntamento, ha compiuto un gesto davvero inaspettato. Ma che, soprattutto, non è assolutamente passato inosservato. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio. E, soprattutto, cerchiamo di capire perché, a fine puntata di Ballando con le Stelle, Costantino Della Gherardesca ha abbandonato lo studio realmente infastidito.

Ballando con le Stelle, Costantino Della Gherardesca ‘furioso’ abbandona lo studio: cos’è successo

Una puntata di ‘Ballando con le Stelle’ davvero incredibile, quella che è andata in onda ieri sera, Sabato 10 Ottobre. Le esibizioni, come dicevamo precedentemente, sono state davvero tantissime e tutte eccellenti. Anche se non sono affatto mancati i colpi di scena. Di che cosa parliamo? Semplice! Di tutto quello che è accaduto a fine puntata. Al ‘ballottaggio’ per la quinta puntata di ‘Ballando con le Stelle’ sono finiti, infatti, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ed, infine, Antonio Maria Catalani e Tove Villför. Un’ultima sfida davvero da brividi, c’è da ammetterlo. La prima coppia, infatti, si è esibita sulle note di un merengue orientale. La seconda, invece, su una classica musica da bachata. Tutto procedeva alla grande, bisogna ammetterlo. Fino a quando, pochi istanti prima di annunciare il nome dell’eliminato della quarta puntata, Milly Carlucci ha letteralmente spiazzato tutti. ‘Questo spareggio finirà in testa alla prossima puntata’, ha detto la colonna portante dello show per rivelare, quindi, che l’eliminato si scoprirà ad inizio puntata del 17 Ottobre. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente immaginare. E che, a quanto pare, non sia stato affatto gradito da Costantino Della Gherardesca che ha abbandonato lo studio di Ballando con le Stelle davvero infastidito.

Probabilmente, Costantino Delle Gherardesca si aspettava che il responso sarebbe stato dato a fine puntata di ‘Ballando con le Stelle’, invece non è stato affatto così. Ed è per questo che ha lasciato lo studio realmente infastidito.

