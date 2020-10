In questo scatto era solo una bambina con la sua mamma, oggi è un’amatissima conduttrice: sapete chi è?

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono scatti del passato. Foto ricordo dolcissime, in cui mostrano una versione ‘inedita’ al pubblico. E, qualche ora fa, su Instagram è apparsa proprio questa foto, di questa splendida bambina in compagnia della sua mamma. Una bambina che, oggi, è diventata una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ha postato questo scatto invitando tutte a condividere una foto del passato, in occasione dell’ International Day of the Girl. Guardatela bene: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito noi!

L’amatissima conduttrice qui era solo una bambina con la sua mamma, l’avete riconosciuta?

Guardate bene questa foto: nonostante fosse solo una bambina, lo sguardo e le espressioni sono rimaste identiche. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi! È Caterina Balivo, che ha condiviso questo bellissimo scatto in compagnia della sua mamma, che definisce “una ragazza degli anni ottanta con la sua prima figlia”. E quella bambina è proprio lei, che oggi è diventata una delle conduttrici più amate dal pubblico. Uno scatto che ha emozionato i followers, e che la conduttrice ha postato in occasione della giornata dedicata alle donne. E i followers non hanno perso tempo a riempire il post con likes e commenti ricchi di affetto:

Un dolcissimo ricordo quello di Caterina, che, come dimostra questo scatto, era bellissima sin da piccina. E, dopo l’addio alla conduzione del seguitissimo talk di Rai Uno Vieni da me, la conduttrice si tiene in contatto col suo amato pubblico proprio attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate.

