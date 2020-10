Che taglia porta Francesca Cipriani? La modella ha subito un’operazione

Per chi non conoscesse la taglia di Francesca Cipriani, in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla modella

Francesca Cipriani è originaria di Popoli, in provincia di Pescara. È divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello e per la vittoria nel reality show de La Pupa e il Secchione in coppia con Federico Bianco. Nel 2018 ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, dove si è classificata al quarto posto. La Cipriani è conosciuta soprattutto per le sue forme ‘bombastiche’ e da capogiro. Ha realizzato tre calendari: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila. Di recente, mentre stava realizzando uno shooting per il suo nuovo calendario, la polizia è stata costretta ad intervenire perchè le pose della Cipriani pare infastidissero il pubblico. La Cipriani ha vestito anche i panni di co-conduttrice nel reality show de La Pupa e il Secchione e viceversa insieme a Paolo Ruffini.

Che taglia porta Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani è famosa per essere una delle super maggiorate italiane. Le sue forme sono divenute ormai celebri nel nostro paese e tutti ormai la riconoscono, oltre che per la simpatia, anche per quella specifica dote. Molti spesso si chiedono che taglia porti la Cipriani. Ebbene, pare che di recente, in seguito ad un’operazione chirurgica, la modella abbia fatto ingrandire ancora di più il seno, arrivando addirittura ad un’ottava. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Cipriani ha ammesso di aver scelto di ampliare ulteriormente il suo décolleté, già rifatto in passato per potere essere una maggiorata senza confronto. La scelta, però, è stata dettata da un’altra operazione nella stessa zona del suo corpo: “Dovevo togliermi alcune cisti al petto, ma quando mi sono operata ne ho approfittato”.

Francesca Cipriani mette in risalto le sue forme, oltre che in televisione, anche sui social, dove è molto seguita dai fan. Su Instagram, ad esempio, la super maggiorata conta un milione di seguaci. Le sue foto, spesso in costume o quasi mai coperta, raggiungono sempre migliaia e migliaia di like, mentre le sue stories sono seguitissime. La Cipriani ha fatto del suo seno un vero e proprio punto di forza. Oltre che per le sue forme, però, la modella è apprezzata anche per la sua simpatia contagiosa. Nel reality show de L’Isola dei Famosi, la Cipriani ha messo in mostra tutto il suo lato umano, arrivando ad un passo dalla vittoria.