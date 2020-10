Torna oggi Domenica In, il famoso programma condotto dalla celebre Mara Venier che fa un colpo grosso: tra gli ospiti ci sarà anche lei, i dettagli.

Ha fatto il suo grande e attesissimo ritorno la splendida Mara Venier con Domenica In: la nuova stagione è iniziata il 13 Settembre e il pubblico non potrebbe esserne più entusiasta. Amatissima dal pubblico, la celebre Mara Venier riesce sempre a sorprendere e regalare momenti di grande emozione misti a siparietti pieni di comicità e divertimento. Se di recente abbiamo scoperto cosa faceva prima del successo, oggi non possiamo che aspettare con trepidazione la nuova puntata del famoso programma Domenica In, di cui Mara Venier è la regina indiscussa: tra gli ospiti attesi, ci sarà anche una persona molto speciale, grande amica della showgirl. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Domenica In, colpo grosso per Mara Venier: l’ospite attesissima

Domenica In è seguitissimo tanto quanto la bella Mara Venier, che sul suo profilo Instagram conta oltre due milioni di follower. Secondo le anticipazioni, gli ospiti di questa puntata sarebbero davvero incredibili, a partire dal celebre Renzo Arbore. Le indiscrezioni il cantautore si racconterà alla bella conduttrice e sarà toccato anche l’argomento di un importante ritrovamento da parte di un collezionista. Dovrebbe poi toccare a Luca Argentero, protagonista dell’acclamato Doc che potrebbe rivelare qualche dettaglio sulla serie oltre che raccontare della sua splendida bimba nata da poco. Infine, il colpo grosso di Mara Venier che ospiterà a Domenica In la grande Maria De Filippi, molto amica della conduttrice. Non mancheranno dunque le emozioni e i momenti profondi e toccanti e sotto la guida della splendida Mara Venier, con il suo carisma e la sua grande capacità di tenere alta l’attenzione, questa puntata promette di essere davvero spettacolare.

Nella puntata di oggi di Domenica In non mancherà il momento dedicato a Ballando con le Stelle, ma anche un approfondimento riguardo al Coronavirus con l’aiuto di Matteo Bassetti: e voi, seguirete la strepitosa Mara Venier?