Stando a questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentato scippo.

Seppure Giulia De Lellis continua a riscuotere un successo incredibile e a cavalcare la cresta dell’onda, non sembrerebbe che stia vivendo un periodo molto semplice. Certo, i successi e le novità dal punto di vista lavorativo non mancano affatto, ma dal punto di vista personale c’è da ammettere che l’ex corteggiatrice ha vissuto dei tempi migliori. Non soltanto perché, come raccontato anche dalla diretta interessata, sembrerebbe che stia avvertendo qualche piccolo problemino fisico, tanto da decidere, nei giorni di scorsi, di chiudersi in clinica per diversi accertamenti, ma anche perché, stando a quanto si apprende da ‘Giornalettismo’, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentato scippo. Sappiamo benissimo che, dopo la rottura con Andrea Damante, l’influencer romana si è messa immediatamente alla ricerca di una nuova casa. E, a quanto pare, sembrerebbe che proprio in tutto questo trambusto, l’ex corteggiatrice sia stata protagonista di questo spiacevole episodio. Ecco, però, tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, vittima di un tentato scippo: l’indiscrezione choc

Fino a questo momento, sia chiaro, Giulia De Lellis non ha affatto proferito parole in merito. Fatto sta che, stando a quanto riferito da ‘Giornalettismo’ sul suo profilo Instagram ufficiale, sembrerebbe che la nota influencer, nei giorni scorsi, sia stata vittima di un tentato scippo. A quanto pare, sembrerebbe che, oltre ad essere super impegnata tra il suo lavoro e la ricerca della nuova, l’ex compagna di Andrea Damante sia stata la protagonista di un episodio più che spiacevole. Ovviamente, non conosciamo approfonditamente tutti i dettagli. Fatto sta che, da quanto si apprende, sembrerebbe che ‘Giulia De Lellis sia stata oggetto di un tentato scippo’ in pieno centro del capoluogo lombardo. Tra l’altro, sappiamo benissimo che, purtroppo, non è assolutamente la prima volta che l’influencer subisce sulla sua pelle un furto. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, poco prima che finisse il 2019, Giulia De Lellis ha raccontato del furto subito presso l’abitazione di Andrea Iannone a Lugano.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo, fatto sta che, stando a quanto si apprende da ‘Giornalettismo’, Giulia De Lellis sia stata oggetto di tentato scippo dinanzi a tutti gli occhi dei passanti del centro di Milano. Che, a quanto pare, anziché aiutarla, hanno iniziato a fotografarla da lontano.