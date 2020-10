A Live Non è la D’Urso Lele Mora ha fatto una confessione del tutto inaspettata: nessuno era a conoscenza di questo particolare.

Questa sera è in corso una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Come ogni domenica, anche oggi 11 ottobre, Barbara D’Urso intrattiene milioni di telespettatori con i temi di gossip e non solo più ‘frizzanti’ del momento. Ospiti questa sera tantissimi personaggi noti: anche Lele Mora e Imma Battaglia hanno chiacchierato con la conduttrice di Canale 5 e dalla bocca del noto personaggio televisivo ed e agente dello spettacolo italiano è uscito un gossip davvero clamoroso ma soprattutto inedito! Riguarda Eva Grimaldi: questo particolare non lo conosceva neanche sua moglie Imma Battaglia con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019. Ecco lo scoop.

Live Non è La D’Urso, Lele Mora a sorpresa: “Abbiamo avuto un flirt”

A Live non è la D’Urso questa sera di 11 ottobre tra gli ospiti ci sono Lele Mora ed Imma Battaglia. L’ex agente di spettacolo proprio difronte a quest’ultima ha lanciato una bomba clamorosa che riguarda Eva Grimaldi. Ha raccontato di aver avuto un flirt con l’attrice: “Eva è stata da me, abbiamo avuto anche un piccolo flirt. Ci sono stati baci e non solo, anche sesso. Io ero il frutto proibito, molte donne ci provavano con me” sono le parole del noto personaggio televisivo ai microfoni di Canale 5. E’ stata una vera e propria sorpresa per Imma Battaglia che non conosceva questo retroscena sul passato di sua moglie.

Imma ed Eva, il loro giorno indimenticabile

Imma ed Eva hanno una relazione dal 2010: nel maggio 2019 si sono unite civilmente in una cerimonia celebrata da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili. Il settimanale Chi propose immagini delle nozze: grazie ad Enzo Miccio, il matrimonio è stato davvero indimenticabile. La giornata si è svolta a Labico, vicino Roma: composizioni floreali e decorazioni sui tavoli, Enzo Miccio ha pensato anche ad abiti davvero unici per le due spose.