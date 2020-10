Nel 1996 fu la prima donna nello show del sabato sera firmato da Pierfrancesco Pingitore: com’è e cosa fa oggi Lorenza Mario.

Nata in Veneto nel 1969, precisamente a Camposampiero in provincia di Padova, Lorenza Mario dopo aver terminato il liceo linguistico entra a far parte della compagnia Veneto Balletto di Padova vincendo il premio Vignale Danza nel 1986. Nel 1990 debutta a teatro nella commedia ‘La sorpresa dell’amore’ e successivamente si fa conoscere anche sul piccolo schermo. L’esordio in tv avviene nei programmi dei primi anni ’90, ‘Acqua calda’ e ‘Il gioco dell’oca’, entrambi su Rai 2. In coppia con un’altra grande ballerina, l’attuale concorrente del GF Vip Matilde Brandi, partecipa a due edizioni di Buona Domenica, condotte da Gerry Scotti e Gabriella Carlucci. Dopo essersi fatta apprezzare anche in altre importanti trasmissioni Rai e Mediaset, nel 1996 viene scelta per ricoprire il ruolo di prima donna nello show del sabato sera di Pierfrancesco Pingitore, insieme a tutta la compagnia del Bagaglino. Questa importante tappa della sua carriera la farà diventare uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Ma com’è diventata oggi Lorenza e a cosa si dedica?

Lorenza Mario, oggi è una splendida 51enne: eccola in una foto attuale

Da tempo lontana dalla tv, Lorenza Mario in tutti questi anni si è dedicata completamente al teatro ed è proprio in questo ambiente che conobbe, nel 1997, il suo compagno, il tenore Alessandro Safina, durante lo spettacolo “Orfeo all’Inferno”. Da Safina ha avuto un figlio nato nel 2002. La Mario ha spiegato il suo allontanamento dalla televisione dicendo che, essendo una ballerina classica, per lei è fondamentale esibirsi a teatro e che per lei la tv ha rappresentato solo una bellissima parentesi. Attualmente Lorenza Mario ha un altro compagno, l’imprenditore Federico Piron. Numerosi gli spettacoli teatrali a cui ha lavorato, tra cui la versione italiana del musical Chicago, in cui ha interpretato il personaggio di Velma Kelly. Nel 2016 è stata tra i concorrenti di Tale e Quale show.

Come si vede da questa foto postata da Lorenza sul suo profilo Instagram, oggi la ballerina è diventata una meravigliosa 51enne che non dimostra affatto la sua età. Complimenti!

