Luca Argentero, sapete che lavoro faceva prima del Grande Fratello?

Luca Argentero ha cavalcato la cresta dell’onda dopo il GF, ma che lavoro faceva prima di varcare la soglia rossa di Cinecittà?

È uno degli attore più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano, Luca Argentero. Non soltanto per il suo immenso fascino e per la sua immensa, che, a quanto pare, non si è affatto tramutata nel corso degli anni, ma anche per sua incredibile bravura e professionalità. Con un curriculum alle spalle molto ricco, il bellissimo attore torinese è stato la colonna portante di numerosi film ed, ovviamente, anche fiction televisive. A partire da quella più recente ‘Doc-nelle tue mani’, di cui, tra l’altro, tra pochissimi giorni, assisteremo al finale di stagione, fino a ‘Carabinieri’, ‘Lezioni di Cioccolato’ e molto altro ancora. Tuttavia, ciò che non può assolutamente essere dimenticato è come l’attore ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Ricorderete senza alcun dubbio che correva l’anno 2003 quando, per la prima volta in assoluto, approdava sul piccolo schermo con il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: ma che lavoro faceva Luca Argentero prima di entrare a fare parte del cast del GF 3? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Luca Argentero, qual era il suo lavoro prima del GF? Il retroscena inedito

Adesso è un amatissimo attore e non ci sono dubbi, ma che lavoro faceva Luca Argentero prima del GF 3? Perché, diciamoci la verità, è proprio da lì che è partito tutto il suo successo. Nella casa più spiata d’Italia, l’attore torinese non si è fatto conoscere per la sua storia con l’attrice Marianella Bargilli, ma anche per la sua immensa bellezza ed, ovviamente, simpatia. È proprio per questo motivo che, appena terminato la sua esperienza su Canale 5, ha deciso di iscriversi ad un corso di recitazione. E, si sa, dopo questa decisione, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Ecco, ma che lavoro faceva Luca Argentero prima di prendere parte al GF? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima della sua primissima esperienza televisiva, Luca Argentero avesse un lavoro che gli permetteva di stare sempre a contatto con la gente soprattutto nel mondo della notte. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice: a quanto pare, sembrerebbe che l’attore torinese fosse un barman in una discoteca.

Insomma, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Luca Argentero, prima della sua partecipazione al GF, svolgesse il lavoro da barman. Ve lo sareste mai immaginato? Noi decisamente no! Anche se, bisogna ammetterlo, è una grande fortuna averlo come attore, no?

