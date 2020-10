Mara Venier, sapete qual era il suo più grande sogno da ragazza? Non lo immaginereste mai, ecco di cosa si tratta.

Mara Venier è senza dubbio una delle regine della nostra televisione, nonché uno dei volti di punta della Rai. Da qualche anno è tornata a tenere compagnia al pubblico la domenica pomeriggio, con Domenica In, programma di grande successo, che è andato in onda anche nella scorsa stagione durante tutto il locdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Mara non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà e anche tanta paura in quel periodo, ma la sua professionalità e il suo amore per il pubblico e per il suo lavoro l’hanno sempre spinta ad andare avanti con coraggio e forza. Del resto la Venier è una vera e propria veterana del mondo dello spettacolo e la sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni. Ma sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Ma soprattutto, sapete qual era il suo più grande sogno da ragazza? Non lo immaginereste mai! Continuate a leggere e scoprirete tutti i dettagli.

Mara Venier, sapete qual era il suo più grande sogno da ragazza? Non lo immaginereste mai, ecco i dettagli

Mara Venier tiene compagnia, informa e intrattiene il pubblico tutte le domeniche con Domenica In, emozionando e divertendo tutti con la sua simpatia e la sua grande sensibilità, che spesso la porta anche a commuoversi durante le interviste ai suoi ospiti. Sempre bellissima e pronta a mettersi in gioco ogni settimana con una nuova imperdibile puntata, Mara è una vera e propria regina della tv. Non tutti sanno, però, che questo non è sempre stato il suo obiettivo nella vita. Sapete, invece, qual era il più grande sogno della Venier da ragazza? Non lo immaginereste mai! Stando a quanto ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, Mara da giovane sognava di aprire una profumeria tutta sua. Altro che tv, insomma, la sua ambizione iniziale era ben altra. A un certo punto della sua vita, inoltre, Mara ha anche aperto un negozio di abiti usati a Roma. Poi, però, il suo percorso è cambiato e la tv è diventata la sua strada, permettendole di raggiungere la popolarità che ancora oggi mantiene.

Ancora oggi, infatti, Mara è un’amatissima conduttrice e donna di spettacolo, e il successo di Domenica In lo dimostra. E a voi piace la grande ‘zia Mara’?