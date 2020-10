Serena Garitta ha vinto il Grande Fratello 4: come è diventata oggi? La trasformazione è davvero notevole.

Di personaggi amati dal pubblico ne sono passati davvero tanti nella casa del Grande Fratello. Ma poche edizioni sono rimaste nel cuore come la quarta, in onda nel 2004. A trionfare, quell’anno, fu la simpaticissima Serena Garitta, che in coppia con Patrick Ray Pugliese, secondo classificato, hanno regalato momenti indimenticabili al pubblico. E la bellissima genovese ha conquistato tutti con la sua simpatia, semplicità e genuinità. Ma avete visto oggi, a distanza di anni, come è diventata? Ebbene, la bella Serena ha detto addio ai ‘travestimenti’ da manga, come li ha definiti lei in un post su Instagram, sfoggiando look estremamente femminili. La trasformazione è evidente: ecco come è oggi Serena Garitta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Grande Fratello 4, ricordate Serena Garitta? Ecco come è oggi l’ex vincitrice del reality show

Come ha scritto la stessa Garitta in un post, c’è chi preferiva la vecchia Serena, quella un po’ goffa e insicura, che abbiamo amato al Grande Fratello. Oggi, l’ex vincitrice del reality non ha paura di mostrarsi, consapevole del fatto che non importa essere perfette, ma semplicemente ‘la migliore versione di se stesse’. Curiosi di scoprire come è diventata oggi la simpaticissima Serena? Date un’occhiata:

Eh si, un ‘cambiamento’ notevole, quello di Serena, che col tempo ha acquistato maggiore sicurezza in se stessa. Oggi l’ex gieffina ha 42 anni, è mamma di uno splendido bambino, Renzo, nato nel 2016, dalla storia con il tennista Nicolò Ancona. In tv, la vediamo spesso nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, dove è inviata e opinionista.

E voi, ricordate il percorso di Serena nella Casa più spiata della tv? Ancora oggi, la quarta edizione dello show è ricordata come una delle più belle ed emozionanti di sempre. Oltre ai finalisti Serena e Patrick, erano nella Casa anche Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli: i due si sono conosciuti nella casa ed oggi sono ancora insieme, genitori di due splendidi bambini.