Ricordate Tommaso Scala, ex tronista a Uomini e Donne? Partecipò al programma nella stagione 2013/14. Ecco com’è cambiato nel tempo: date un’occhiata alle sue ultime foto!

Uomini e Donne è il dating show ideato e condotto da Maria de Filippi: sapete quando è nato il programma? Nel 1996! Non tutti ricorderanno che all’inizio serviva alle coppie per raccontare le proprie storie: dal 2001 ha cambiato format ed è diventato un programma per incontri. Da allora fino ad oggi se ne sono seduti davvero tanti sulla famosissima sedia rossa: tronisti e troniste hanno trovato la loro dolce metà proprio grazie al dating show della De Filippi. Non tutte le storie hanno avuto un lieto fine ma molte invece continuano nel tempo: Rosa Perrotta e Pietro ad esempio vivono ancora felici la loro storia d’amore e sono genitori del piccolo Dodo. Questa sera però vogliamo parlarvi un ex tronista che ha fatto innamorare tantissime ragazze del pubblico: parliamo di Tommaso Scala! Lo ricordate vero? Il giovane napoletano classe ’87 nel suo percorso a Uomini e Donne si è diviso tra Germana e Flavia: quest’ultima è stata la sua scelta. Siete curiosi di vederlo oggi? Ecco alcune foto.

Uomini e Donne, ricordate Tommaso Scala? Com’è oggi l’ex tronista

Ricordate Tommaso Scala? E’ stato tronista a Uomini e Donne nella stagione 2013/2014. Il napoletano, di Torre del Greco, classe ’87, entrò a far parte del programma per trovare la sua donna ideale: cercava una donna elegante, simpatica, indipendente ed ‘acqua e sapone‘. Ha trovato queste caratteristiche in Flavia Fiadone: decise di uscire dal programma con lei ma la loro storia non ha avuto buon fine una volta lontani dalle telecamere. Tommaso con i suoi lineamenti, i suoi occhi chiari e lo sguardo affascinante ha fatto battere migliaia di cuori: com’è cambiato da allora? Beh, il suo profilo Instagram è super attivo: l’ex tronista pubblica scatti di sé in giro per il mondo. Con il passare degli anni il suo fascino non è cambiato affatto, eccolo a bordo di una moto: