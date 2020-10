Tu Si Que Vales, la commovente storia di Martina: racconto da brividi

Tu Si Que Vales ha regalato una puntata piena di emozioni e colpi di scena, ma in particolare la commovente storia di Martina ha emozionato pubblico e giudici: il racconto da brividi.

Tu Si Que Vales non delude mai: il programma condotto dalla splendida Belen Rodriguez, che nella scorsa puntata aveva infiammato lo studio a causa di un piccolo incidente, regala sempre incredibili emozioni. Dai momenti terrificanti, che lasciano i giudici in stato di shock a quelli esilaranti, il talent show resta una garanzia del Sabato sera. Nella puntata andata in onda ieri a Tu Si Que Vales abbiamo conosciuto la dolce Martina e la sua commovente storia: un racconto da brividi. Di professione make-up artist, Martina Panini ha voluto condividere il suo doloroso passato: “Fino a quattro anni fa ero Marco” ha spiegato, rivelando di essere transgender. A causa di questa consapevolezza, la donna è stata vittima di gravi episodi di bullismo, ma la sua storia è ancora più incredibile: a tre anni, infatti, le è stata diagnosticata una disabilità importante.

Tu Si Que Vales, la storia da brividi di Martina

Dimostrando una forza e un coraggio incredibili, Martina Panini ha raccontato il suo drammatico passato a Tu Si Que Vales. Quando aveva solo tre anni le hanno diagnosticato la sordità, ragion per cui deve utilizzare delle protesi. Due percorsi molto difficili da affrontare per la concorrente, che si è ritrovata vittima di angherie e pregiudizi: “Mi picchiavano” ha rivelato, riportando a galla tutta la sofferenza patita. Per fortuna, Martina Panini, che ha conquistato il pieno consenso a Tu Si Que Vales, ha potuto contare su di una figura fondamentale, la sua incredibile nonna. Come da lei dichiarato, i genitori credevano che il suo sentirsi donna fosse una fase transitoria, mentre la nonna l’ha sostenuta e accompagnata durante tutto il tragitto. Per fortuna, oggi anche i rapporti con i genitori sono cambiati per la concorrente, che ha conquistato la loro stima dimostrando tutto il suo coraggio. L’intervento di Martina a Tu Si Que Vales ha colpito molto i giudici, tanto che Sabrina Ferilli, ospite d’eccezione del programma, ha spiegato quanto fosse importante affrontare questa problematica ogni giorno, parlarne e far comprendere che non esiste alcuna diversità se non quella tra una persona per bene e una scorretta.

Un racconto da brividi ma pieno di una forza e di una verità assoluta: i pregiudizi e la discriminazione fomentano solo la sofferenza.