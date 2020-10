Uomini e Donne, vi ricordate la bellissima tronista romana Sabrina Ghio? Ecco com’è cambiata la sua vita dopo il ‘no’ ricevuto nel programma.

Tra tutte le troniste che si sono alternate negli studi di Uomini e Donne, Sabrina Ghio è una di coloro che ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Per niente sconosciuta agli occhi del tanto caro ed affezionato pubblico di canale 5 per la sua partecipazione, alcuni anni precedenti, ad Amici, la bellissima romana ha saputo, ancora una volta, conquistare praticamente tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, sia chiaro. Ma anche per la sua spudorata simpatia. Purtroppo, sappiamo benissimo che il suo percorso nel dating show di Canale 5 non è andato affatto a fin di bene. Dopo l’eliminazione inaspettata del suo corteggiatore Niccolò Raniolo, la bellissima Sabrina ha deciso di seguire il suo cuore e, quindi, di sceglierlo. Ricevendo, però, come risposta un bel ‘no’. Ecco, ma com’è cambiata la vita di Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, cos’è successo a Sabrina Ghio dopo il ‘no’ nel programma?

Veder seduta Sabrina Ghio sul trono di Uomini e Donne è stato un vero e proprio colpo di scena. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per la sua partecipazione ad Amici nel 2004, aggiudicandosi, addirittura, il secondo posto, qualche anno dopo, la romana ha tentato di innamorarsi nel famoso studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. Un tentativo che, come dicevamo precedentemente, non è affatto terminato nei migliori dei modi. Poco prima del termine ultimo della fine del suo percorso televisivo, Sabrina ha deciso di scegliere Niccolò Raniolo, suo corteggiatore. Ricevendo, però, come risposta un ‘no’ davvero clamoroso. Ecco, ma com’è cambiata la vita di Sabrina Ghio dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, dopo il dating show, la romana ha letteralmente cambiato la sua vita. Stando a quanto si apprende dal suo canale social ufficiale, sembrerebbe che Sabrinaa Ghio stia svolgendo alla grande, dato il suo forte riscontro, il lavoro da web influencer. E che, fortunatamente, abbia ritrovato l’amore con la ‘a’ maiuscola. Il suo profilo Instagram, infatti, è ricco di scatti non soltanto in compagnia della sua piccola Penelope, la figlia avuta da una precedente relazione, ma è anche del suo compagno. Lui è Carlo Negri. E, a quanto pare, ha letteralmente conquistato il cuore dell’ex tronista.

Insomma, sembrerebbe proprio che, dopo Uomini e Donne, Sabrina Ghio abbia ritrovato l’amore ed, ovviamente, la sua felicità. E noi ne siamo davvero contenti.

