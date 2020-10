Antonella Elia durante la diretta del GF VIP è scoppiata in lacrime: l’opinionista non è riuscita a trattenersi, ecco cosa è successo.

E’ giunta una nuova diretta per il Grande Fratello VIP: il reality condotto da Alfonso Signorini sta ottenendo, come sempre, un successo enorme. In questa edizione la casa è popolata da personaggi noti che stanno facendo chiacchierare non poco: uno di questi è sicuramente Adua Del Vesco. Con la vicenda di cui è protagonista insieme a Massimiliano Morra ha attirato particolarmente l’attenzione. Anche Tommaso Zorzi, Franceska Pepe, eliminata dal gioco, sono personaggi molto chiacchierati. Stefania Orlando è stata protagonista questa sera 12 ottobre: le è stato dedicato un bel po’ di spazio durante la diretta. La sua storia, i suoi pensieri, hanno fatto commuovere Antonella Elia. Ecco cosa è accaduto in diretta.

GF VIP, Antonella Elia in lacrime: l’opinionista non è riuscita a trattenersi

Poche volte l’abbiamo vista così: Antonella Elia non è riuscita a trattenere le lacrime questa sera di 12 ottobre. Stefania Orlando all’interno della casa ha raccontato spesso della sua vita, del suo rimpianto di non aver avuto figli. La concorrente teme che suo marito possa desiderarli in futuro: le sue parole toccanti sono arrivate al cuore della Elia. Dopo aver letto un meraviglioso messaggio scritto dal marito della concorrente, Simone Gianlorenzi, la telecamera si è posizionata sull’opinionista che non è riuscita a trattenersi. Antonella Elia si è commossa ed è scoppiata a piangere in diretta.

Ricordiamo che anche l’ex di Non è la Rai ha partecipato al GF VIP nella stagione precedente: durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia confessò un suo rimpianto, ed è lo stesso rivelato da Stefania Orlando. In confessionale la Elia svelò che le manca un ‘cucciolotto da tenere tra le braccia‘. Quando era piccola, ha raccontato nel reality, non aveva questo desiderio: quando ha pensato di volere un figlio era già tardi. Forse per questo motivo, nel vedere e sentire l’esperienza della Orlando, si è commossa.