Carlo Verdone, spunta una foto da giovane: lo scatto è davvero inedito

Carlo Verdone è uno degli artisti italiani più famosi e amati dal pubblico: lo scatto inedito che lo ritrae da giovane lascia i fan senza parole.

Carlo Verdone è uno degli artisti più talentuosi e famosi in Italia: lo scatto inedito da giovane lascia i fan senza parole. Originario di Roma, Carlo Verdone è sempre stato appassionato di cinema, fin da giovanissimo, quando acquista la prima cinepresa per girare i primi “film”. Debutta come cabarettista e poi in televisione con il varietà Non stop dove conquista il pubblico. Da questo momento, la sua carriera decolla e si rivela inarrestabile tanto quanto immenso è il suo talento: Bianco rosso e Verdone, Compagni di scuola, Viaggi di nozze, Io, loro e Lara, per citare alcuni dei suoi capolavori. Prende parte anche a La grande bellezza, film italiano che ottiene l’Oscar come miglior film straniero nel 2013. Di recente abbiamo avuto modo di leggere un suo messaggio straziante a seguito di un doloroso lutto, ma oggi l’argomento è sicuramente più leggero. Siete curiosi di vedere lo scatto inedito di Carlo Verdone da giovane? Vi accontentiamo!

Carlo Verdone da giovane, la foto inedita

Un primo piano in bianco e nero del celebre artista che lo immortala con un mezzo sorriso e lo sguardo dritto in camera. Carlo Verdone,in questo scatto, aveva le stesse espressioni che abbiamo imparato a conoscere e amare. Il viso non è cambiato molto, il fascino è invariato e, l’unica differenza, come lui stesso ha scritto nella didascalia che accompagna l’immagine, è la folta chioma di capelli scuri che gli incornicia il volto. Lo scatto inedito risale al 1973 e il talentuoso artista ha scherzato con i suoi fan dichiarando: “Da lì a poco sarebbe iniziato il declino” riferendosi alla perdita dei capelli. Come sempre, Carlo Verdone si dimostra un fenomeno di simpatia che, per fortuna, abbiamo avuto modo di apprezzare durante la sua magnifica carriera. Di seguito, la foto di Carlo Verdone da giovane: siete curiosi?

La somiglianza è evidente, impossibile negarlo, potremmo riconoscere quel mezzo sorriso tra mille, non siete d’accordo? Voi cosa ne pensate di questo scatto del celebre e amatissimo artista Carlo Verdone?