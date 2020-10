Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: cosa cambierà per gli italiani

Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: cosa cambierà prossimamente per gli italiani, tutte le possibili novità.

Siamo ormai in una situazione decisamente difficile, che ha coinvolto il nostro Paese e tutto il mondo. L’emergenza sanitaria sta logorando il quotidiano trascorrere dei giorni della vita di tutti e sta certamente mutando il nostro modo di vivere. Una pandemia che a quanto pare non sembra trovare una sua fine. Dopo un primo lockdown avviato a marzo e con la ripresa delle attività, sembrava che la situazione mondiale fosse in una fase di miglioramento, con la diminuzione dei contagi a livello planetario. Purtroppo, negli ultimi giorni, questo nuovo virus scoperto ad inizio 2020 sta decisamente avendo uno sviluppo inaspettato, iniziando nuovamente la sua corsa. Ormai sono moltissimi i paesi che stanno sperimentando un vaccino in grado di fermare definitivamente l’esistenza del coronavirus e l’Oms parla di una possibile definizione a fine anno. Da giorni sono diversi i decreti già avviati per poter essere in grado di contenere il contagio, ma da pochissimo sono giunte notizie di nuove possibili novità al riguardo, con ulteriori strette per le diverse attività. Scopriamo cosa prevede il nuovo Dpcm.

L’emergenza sanitaria che ha colpito e invaso il nostro paese e tutto il mondo sta mettendo in crisi la vita sociale, politica ed economica. Il coronavirus non sembra arrestare la sua corsa e continua imperterrito a diffondersi silenziosamente. Diversi sono già i decreti emanati per poter contenere un ulteriore aumento dei contagi nel nostro Paese. Da pochissimo sono giunte delle notizie che riguardano il nuovo Dpcm, che apporterà nuovi cambiamenti per gli italiani. Infatti, con il nuovo decreto il governo avvierà una nuova stretta all’attività sportiva amatoriale, in poche parole è in arrivo uno stop a tutte le discipline che prevedono un contatto, quali calcio, tennis, arti marziali, footing e tanti altri ancora. Ranieri Guerra, il vicedirettore vicario dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico ha parlato della decisione presa dal governo di mettere un freno anche alle feste private, sostenendo che la maggior parte dei contagi avviene proprio a livello domestico.

Bisogna certamente tenere sotto controllo la situazione. Il nuovo decreto cerca ovviamente di sostenere un complicato momento, prevenendo il peggio. Negli ultimi giorni c’è stato un vero e proprio boom di casi in tutto il mondo, con l’Europa che supera i 100 mila contagi per il secondo giorno consecutivo. Conte sta cercando di essere più cauto possibile, e le nuove regole dovranno contenere le ulteriori misure anti Covid. Oltre alla stretta sulle attività amatoriali, ci sarà sicuramente la riduzione della quarantena a 10 giorni, la mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all’aperto, e una chiusura anticipata per bar e ristoranti, una norma quest’ultima già avviata nella regione Campania, dopo l’improvviso vertiginoso aumento dei contagi.

