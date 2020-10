Veri e propri attimi di paura tra la popolazione, è crollata improvvisamente la strada: panico al Sud Italia, cos’è successo esattamente.

Una notizia dell’ultima ora davvero sconvolgente: stando a quanto si apprende da ilmattino.it, sembrerebbe che, nel primo pomeriggio di Lunedì 12 Ottobre, la popolazione di una città del Sud abbia vissuto degli attimi di vero e proprio panico. A quanto pare, infatti, erano circa le ore 16:00 quando, dopo un fortissimo boato, è crollata un pezzo di strada su alcune proprietà privata che risiedevano sottostanti. Fortunatamente, stando a quanto si legge, si è evitato il peggio. Seppure, infatti, sia completamente crollato una parte del manto stradale, si è evitato davvero il peggio. A quanto pare, infatti, non ci sarebbero stati feriti lievi o gravi. Anche se, da come si può chiaramente immagine, lo spavento per gli abitanti della zona è stato davvero immenso. Anche perché, come dicevamo precedentemente, ancora prima del crollo, si è esteso un fortissimo boato. Ecco, ma dov’è accaduto esattamente? Come dicevamo precedentemente, stiamo parlando di una città del Sud. Che, in questi ultimi giorni, anzi in queste ultime ore, è completamente annientata dalla pioggia. Ecco tutti i dettagli.

Crolla la strada dopo un fortissimo boato, attimi di panico: cos’è successo

Erano passate circa le ore 16 quando Lunedì 12 Ottobre gli abitanti di Via Tito Lucrezio Caro, quartiere Posillipo a Napoli, hanno vissuto degli attimo di vero e proprio panico. Stando a quanto si apprende da ilmattino.it, sembrerebbe che, dopo un fortissimo boato, sia crollata una parte di strada sulle proprietà private che giacevano sottostanti. Seppure lo spavento sia stato davvero tantissimo, come dicevamo precedentemente, fortunatamente non è successo nulla di grave. Ecco, ma perché è successo tutto ciò? Ovviamente, non possiamo darvi affatto una risposta. Certo, l’allerta meteo di queste ultime ore, purtroppo, ha contribuito al cedimento del manto stradale. Anche se c’è da ammettere che, già da tempo, questa strada è ricca di buche lasciate da alberi sradicati dalle loro radici. Quindi, si suppone che in esse sia filtrata l’acqua. E che il suo contenuto eccessivo ne abbia determinato la caduta.

Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non ci sono state vittime o feriti da questo crollo di strada. Anche se, com’è giusto che sia, si è immediatamente provveduto a recintare il posto.