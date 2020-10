Elisabetta Canalis, l’intimo a pois è trasparente:”Happy Monday”, followers in tilt per gli scatti dell’ex velina.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è in assoluto una delle più amate di sempre. Parliamo della meravigliosa Elisabetta Canalis, che sul bancone del tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Ne sono passati di anni dal suo debutto in tv, ma la bellezza della showgirl sarda è rimasta assolutamente intatta. Basta dare un’occhiata all’ultimo post che la Canalis ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 2,7 milioni di followers. Ebbene, Elisabetta ha sfoggiato un completino intimo che ha letteralmente lasciato di stucco i fan: pois e trasparenze, l’atmosfera sui social è diventata bollente! Diamo un’occhiata agli scatti che hanno incantato Instagram.

“Non sei umana!”, scrive qualcuno tra i commenti dell’ultimo post di Elisabetta Canalis su Instagram. Ed, effettivamente, è difficile dargli torto. L’ex velina di Striscia pubblica alcuni scatti in cui si trova in cucina. Tutto normale, se non fosse che la meravigliosa sarda indossa soltanto un completino intimo, che mette in risalto il suo fisico scultoreo. Nel primo scatto, la Canalis indossa anche una mini vestaglia trasparente, coordinata con il completino. Una vestaglia che poi scompare nella seconda foto, in cui si mostra in due pezzi. Un vedo non vedo che fa letteralmente impazzire i fan, ai quali la Canalis ha augurato un felice lunedì proprio così:

“Fossero tutti così i lunedì”, scrive un utente, ironizzando sulla didascalia al post. Ma i complimenti per l’ex velina sono stati davvero tantissimi. Una vera e propria pioggia di likes e messaggi di affetto ha ricoperto il post di Elisabetta, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!