Elisabetta Gregoraci, spunta il nome della presunta fiamma: non si tratta di Mr Rain come si è detto ultimamente, ma proprio di lui.

È un vero e proprio dubbio amletico: qual è il nome della nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci? Appurato che, nonostante il chiaro e visibile feeling con Pierpaolo Petrelli, la diretta interessata ha svelato di avere qualcuno che, al di fuori della casa del GF Vip, la attende, di chi sta parlando esattamente? Ovviamente, fino a questo momento, non ne abbiamo praticamente notizia. La stessa Elisabetta Gregoraci, nonostante abbia ‘confessato’ di avere una nuova fiamma, non si è lasciata affatto scappare il suo nome. Certo, in questi ultimi giorni, si è tanto parlato di Mr Rain, avete ragione. Stando a quanto si è appreso da Novella 2000, sembrava che tra la conduttrice calabrese e il famoso rapper ci fosse stato del tenero. Il tutto, a quanto pare, sarebbe accaduto dietro le quinte di ‘Battiti Live’. Ecco, ma è davvero così? Sembrerebbe proprio di no! Stando a quanto riferito da Roberto Alessi su Libero Quotidiano, sembrerebbe che non sia affatto Mr Rain la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci, ma proprio lui. Di chi parliamo? Ecco il suo nome.

Elisabetta Gregoraci, il nome della sua nuova fiamma potrebbe essere proprio il suo: chi è

Altro che Mr Rain, stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe che il nome della nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci sia proprio questo: Piero Barone. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dalle parole di Roberto Alessi, sembrerebbe essere proprio lui colui che, come dichiarato dalla diretta interessata, starebbe aspettando la bellissima conduttrice calabrese al di fuori del contesto televisivo. Ovviamente, non sappiamo dirvi se questa notizia sia vera o una semplice indiscrezione. Anche perché, lo sappiamo benissimo, l’ex moglie di Flavio Briatore continua a vivere nella casa del Gf Vip noncurante, quindi, dei gossip che circolano sul suo conto. Dall’altra parte, il membro de ‘Il Volo’, almeno fino a questo momento, non ha affatto proferito parola.

‘A Canale 5, dove si produce il GF Vip di Alfonso Signorini, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Baroni, uno dei tre tenori’, scrive Roberto Alessi su Libero Quotidiano, svelando, quindi, il nome della fiamma di Elisabetta Gregoraci. Sarà davvero così? Non lo sappiamo con certezza. In attesa di nuovi aggiornamenti, stay tuned!