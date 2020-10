Francesco Totti, chi è la mamma Fiorella: età, vita privata e il rapporto con suo figlio e Ilary Blasi, ecco tutto quello che sappiamo di lei.

Francesco Totti non ha certo bisogno di presentazioni. Vera e propria icona del calcio italiano, è stato capitano e bandiera della Roma per tutta la sua carriera e ancora oggi è amatissimo e quasi ‘venerato’ dal pubblico giallorosso e da tutti gli appassionati di calcio. Oggi, 12 ottobre 2020, l’ex calciatore è stato colpito da un terribile lutto, ovvero la scomparsa di suo padre, Enzo Totti, morto all’età di 76 anni. L’uomo era affetto da varie patologie ed era ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma per aver contratto anche il Coronavirus. Una perdita molto dolorosa per l’ex capitano della Roma, che era molto legato a suo padre, il quale ha lasciato, oltre a Francesco, anche l’altro figlio Riccardo e la moglie Fiorella. Ma proviamo a conoscere meglio la mamma di Totti: ecco cosa sappiamo su di lei e sul suo rapporto col figlio e con la nuora Ilary Blasi.

Francesco Totti ha perso suo padre Enzo nella giornata del 12 ottobre 2020. L’uomo ha lasciato l’altro figlio Riccardo e sua moglie Fiorella, che gli è stata accanto per gran parte della sua vita. Ma cosa sappiamo della mamma del ‘pupone’? A dire il vero molto poco, perché la signora Fiorella ha sempre condotto una vita riservata e lontana dai riflettori. Non sappiamo con certezza la sua età, ma probabilmente è un po’ più giovane di suo marito, scomparso a 76 anni. Per quanto sappiamo, la donna vive all’Axa, un quartiere romano vicino Ostia. Molto umile e riservata, Fiorella ha sempre seguito suo figlio Francesco, come dimostrano alcune immagini apparse negli anni sul web, in cui era allo stadio ad applaudirlo. In un’intervista Totti ha dichiarato che era proprio sua madre ad accompagnarlo agli allenamenti quando era un adolescente: “Rimaneva in macchina ad aspettarmi e studiava la mia lezione di storia per poi ripetermela sulla strada del ritorno”, ha raccontato l’ex calciatore, che sembra essere ancora oggi molto legato alla sua mamma. Fiorella, dal canto suo, in un’intervista passata ha dichiarato di essere molto orgogliosa di suo figlio Francesco Totti, perché è rimasto sempre umile: “E’ un figlio d’oro, qualcosa con lui ho seminato. Lui sa che ci siamo sempre, dietro le quinte, ma se ha bisogno può contare su di noi”, ha raccontato. Stando alle sue parole, dunque, Fiorella ha un ottimo rapporto con suo figlio e anche con la nuora Ilary Blasi, che nella stessa intervista ha definito “una donna meravigliosa”.

Spesso Francesco Totti e Ilary trascorrono le vacanze a Sabaudia insieme alla famiglia, e qualche anni fa la Blasi è stata paparazzata in acqua insieme alla mamma di suo marito, con la quale è apparsa molto in sintonia. La famiglia Totti, insomma, è molto unita e sarà certamente questa la sua forza in questo momento di grande dolore dovuto alla scomparsa del ‘capofamiglia’ Enzo.