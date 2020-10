Tragico lutto per Francesco Totti: è morto il papà dell’ex capitano della Roma a causa del Coronavirus, l’uomo aveva 76 anni

Tragico lutto per Francesco Totti: è morto il papà Enzo, aveva 76 anni ed era ricoverato allo Spallanzani a causa del Coronavirus. L’uomo era risultato positivo nei giorni scorsi ed era stato ricoverato all’istituto ospedaliero romano. Il padre dell’ex capitano della Roma aveva patologie regresse ed è probabile che queste, insieme al temibile virus, ne abbiano causato la morte. Francesco e il fratello Riccardo erano molto legati al genitore. La morte di Enzo lascia un vuoto incolmabile nella famiglia Totti. La redazione di Sologossip non può che stringersi attorno alla famiglia dell’ex calciatore.

Francesco Totti, morto il papà Enzo: aveva 76 anni

Francesco Totti colpito da un drammatico lutto: oggi, allo Spallanzani, è morto Enzo, papà dell’ex calciatore e capitano della Roma. L’uomo era da alcuni giorni ricoverato all’ospedale Spallanzani. Enzo Totti, infatti, era risultato positivo al Covid-19 ed era stato ricoverato nella clinica romana. L’uomo soffriva di patologie regresse e non è riuscito a vincere la sua personale battaglia contro il virus che da febbraio ha causato centinaia di migliaia di morti.

Enzo Totti era soprannominato lo ‘Sceriffo’ in famiglia ed ha trasmesso la passione per il calcio e soprattutto per la Roma al figlio. È stata una figura molto importante per Francesco. L’uomo spesso era presente a Trigoria, dove seguiva gli allenamenti del figlio. Era a Trigoria anche quando Francesco festeggiava il compleanno con il resto della squadra, offrendo pizze a tutti. Enzo, tra l’altro, era molto apprezzato dai compagni di squadra dell’ex capitano della Roma. Da gran tifoso, ovviamente, seguiva la Roma persino nei ritiri estivi. Questi erano un’occasione anche per ritrovare vecchi amici e giocare con loro a carte.

Di recente, Francesco Totti ha detto riguardo al padre: “Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol diceva che potevo farne quattro. Forse questa è stata la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori”. L’ex capitano della Roma era molto legato al papà e lo scorso 19 marzo, in occasione della festa del papà, ha pubblicato una vecchia foto sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, i tuoi nipoti. Grazie di tutto papà mio, anzi sceriffo”. Enzo Totti lascia, oltre a Francesco, anche Riccardo, fratello dell’ex capitano della Roma.