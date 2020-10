Nel corso della diretta del GF Vip del 12 Ottobre, Antonella Elia si è lasciata andare a delle dure parole nei confronti di Myriam Catania.

La nona diretta del Grande Fratello Vip, c’è da ammetterlo, è iniziata davvero in modo scoppiettante. Dopo aver apprezzato il look di Guenda Goria, Alfonso Signorini ha immediatamente voluto parlare con le tre nominate. Ed, in particolare, con Myriam Catania. Sappiamo benissimo che, sin dai primi momenti del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’attrice e doppiatrice italiana non ha affatto nascosto la sua insofferenza. E, soprattutto, la sua volontà di voler ritornare a casa. È proprio per questo motivo che, chiamata nella mistery room dal padrone di casa, la nipote di Simona Izzo è stata messa dinanzi ad una scelta: abbandonare la casa per sempre o aspettare il responso del televoto e, qualora, fosse rimasta in casa, accettarlo e non desiderare più di uscire. Insomma, una scelta davvero ‘difficile’, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che, interrogata da Alfonso Signorini nel corso della nona diretta del GF Vip, Antonella Elia si è letteralmente scagliata contro Myriam Catania. Ecco le durissime parole dell’opinionista nei confronto della concorrente.

GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro Myriam Catania: cos’è successo in diretta

Sempre puntuale e precisa ad esprimere il suo pensiero, anche nel corso della nona diretta del GF Vip, Antonella Elia ha chiaramente espresso la sua opinione su Myriam Catania. E, soprattutto, sulla sua ripetuta voglia di uscire dalla casa più spiata d’Italia per ritornare dalla sua famiglia. Se da una parte, infatti, Pupo ha ampiamente approvato questo atteggiamento della attrice e doppiatrice, apprezzando, quindi, la sua responsabilità, dal canto suo, invece, Antonella Elia non lo apprezza affatto. Anzi, nell’esprimere il suo chiaro concetto, l’opinionista si lascia andare anche a delle dure parole nei confronti dell’ex compagna di Luca Argentero. ‘Lei ha fatto una scelta. Sapeva quello a cui sarebbe andato incontro. Questo comportamento mi sembra quello di una bambina capricciosa’, ha iniziato a dire Antonella Elia nei confronti di Myriam Catania nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 12 Ottobre. Ma non solo. L’opinionista, infatti, ha poi continuato ad esprimere chiaramente la sua opinione.

È un atteggiamento da bambina capricciosa, che alle spalle ha una famiglia potente e che non gliene frega che è lì per lavorare,per guadagnare e per farsi conoscere’, ha terminato di dire Antonella Elia prima di sapere che la decisione di Myriam Catania è stata quella di attendere il responso dell’ultimo televoto.

