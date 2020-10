GF Vip, quanti figli ha Maria Teresa Ruta? Guenda non è affatto figlia unica

GF Vip, Maria Teresa Ruta partecipa al famosissimo reality di Canale 5 con Guenda Goria, ma quanti figli ha esattamente? Scopriamolo insieme.

Attualmente una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta decanta di una carriera davvero incredibile. Colonna portante di numerosi programmi televisivi e, soprattutto, una delle ultime vincitrici, in coppia con Patrizia Rossetti, di Pechino Express, la gieffina è, senza alcun dubbio, uno dei volti televisivi più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Ma cosa sappiamo esattamente di lei? La sua storia, come raccontato anche dalla diretta interessata, è stata davvero intensa. Non soltanto per il tragico episodio vissuto a soli vent’anni, ma anche per il matrimonio con Amedeo Goria purtroppo non andato affatto a finire bene. Un matrimonio che, però, nonostante la separazione, le ha fatto vivere la gioia di diventare mamma. Ecco, la domanda sorge spontanea: quanti figli ha Maria Teresa Ruta? Appurato che, attualmente, partecipa al GF Vip con Guenda Goria, la giovanissima attrice è la sola figlia della conduttrice? Assolutamente no, sia chiaro! Ma vediamo da vicino ogni cosa.

GF Vip, quanti figli ha Maria Teresa Ruta?

L’amore che una mamma prova per i suoi figli è davvero immenso, c’è da ammetterlo. E lo sa bene Maria Teresa Ruta. Che, nonostante un passato non molto facile verso coloro che ha messo al mondo durante il matrimonio con Amedeo Goria, non ha mai nascosto di provare un fortissimo sentimento e legame nei loro confronti. Tant’è che, come dicevamo precedentemente, proprio con Guenda, sua figlia, la conduttrice televisiva ha preso parte a questa grandissima esperienza che è il Grande Fratello Vip. Ecco, ma a proposito di questo, quanti figli ha Maria Teresa Ruta? Guenda, come dicevamo precedentemente, è figlia unica oppure no? A quanto pare, non è affatto così! È questo è anche il motivo per cui, poco fa, abbiamo utilizzato il plurale. Dal suo precedente matrimonio con il giornalista sportivo sono nati, infatti, ben due figli.

Maria Teresa Ruta, quindi, ha ben due figli che sono nati entrambi dal precedente matrimonio con Amedeo Goria. La prima è Guenda, come dicevamo precedentemente. E che, tra l’altro, stiamo ammirando in tutta la sua bellezza nella casa del Grande Fratello Vip. Il secondo, invece, è Gian Amedeo. Voi lo sapevate?

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui