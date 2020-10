La bella Stefania Orlando è una delle concorrenti del GF Vip e ha parlato spesso di suo marito: scopriamo qualcosa di più su chi è Simone Gianlorenzi, sulla sua età, il suo lavoro e sul loro matrimonio.

Stefania Orlando è un volto molto noto della televisione italiana, conduttrice e attrice, ha scelto di intraprendere una vera e propria avventura con la sua partecipazione a questa edizione del GF Vip. Dimostratasi fin da subito fondamentale all’interno della casa, ha sempre svolto la funzione di moderatrice insieme alla dolce Matilde Brandi, diventando un punto di riferimento per gli altri inquilini. Poco fa è arrivato dal profilo ufficiale del GF Vip un annuncio che riguarda proprio lei e qualcosa che avverrà durante la diretta di stasera. Nella scorsa puntata, invece, Stefania Orlando ha commosso il pubblico, il conduttore e gli opinionisti parlando a cuore aperto della scelta di non avere figli e, di conseguenza, del marito, confessando la paura che lui un giorno possa cambiare idea e desiderarli. Scopriamo qualcosa a proposito di Simone Gianlorenzi, quindi, chi è il marito della bella Stefania Orlando di cui è innamoratissima?

Stefania Orlando, chi è il marito Simone Gianlorenzi

Appena arrivata sulla passerella, poco prima di entrare nella casa del GF Vip, la bella conduttrice ha subito dichiarato quanto fosse innamorata di lui. A proposito dell’invito al loro matrimonio c’è stata qualche tensione con l’opinionista Antonella Elia, ex concorrente del programma, tanto che proprio il marito di Stefania Orlando è intervenuto a riguardo. Ma chi è Simone Gianlorenzi e com’è nata la loro storia? Pare che a notare l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito sia stata proprio la bella attrice durante una serata in compagnia di amici in comune. Si sarebbe trattato di un vero e proprio colpo di fulmine tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, nato nel 1977, chitarrista, musicista e arrangiatore, molto noto nell’ambiente e che ha anche insegnato musica. La sua è una carriera di successo ed è un uomo molto impegnato, ha anche un canale Youtube molto seguito in cui pubblica, tra gli altri, video tutorial su come suonare determinati brani. I due si sono sposati a Luglio 2019 e, con un incredibile retroscena, lei avrebbe dichiarato di avergli fatto la proposta di matrimonio per telefono: la risposta? Sì, ovviamente! Stefania Orlando e il marito si sono sposati in un tripudio di bianco circondati dagli affetti più cari e gli amici a Fregene. Per Stefania Orlando, ricordiamo, non si tratta del primo matrimonio, è stata sposata in passato con Andrea Roncato.

Sarà proprio Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, la sorpresa che riceverà la celebre conduttrice al GF Vip?