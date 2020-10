GF Vip, Stefania Orlando è un volto molto apprezzato ed amato della televisione italiana, ma come ha mosso i primi passi nello spettacolo?

È una delle attuali concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. E, seppure entrata con qualche giorno di ritardo rispetto al primo gruppo di concorrenti, la bellissima romana ha facilmente ed immediatamente conquistato l’interesse su di sé. Non soltanto perché, come senza altro ricorderete, pochi istanti prima di varcare la soglia rossa, la Orlando è stata la protagonista di un ‘botta e risposta’ da urlo con Antonella Elia, ma anche perché, con la sua immensa bellezza e simpatia, Stefania si è dimostrata una delle regine indiscusse della casa. Vera e propria donna dello spettacolo, la conduttrice televisiva ha saputo conquistare le simpatie non soltanto di tutti i suoi coinquilini, ma anche di tutto il pubblico. D’altra parte, dato anche il suo sconsiderato curriculum, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Colonna portante di numerosi e diversi programmi televisivi, Stefania Orlando decanta di una carriera davvero immensa, ma siete curiosi di sapere come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ecco tutti i dettagli.

In un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato di quale era il mestiere di Stefania Orlando prima di cavalcare l’onda del successo, ma siete curiosi di sapere quali sono stati i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo? Come dicevamo precedentemente, la carriera della conduttrice romana è davvero immensa. Colonna portante di numerosissimi programmi televisivi più che di successo, la bellissima Stefania Orlando è, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati della televisione italiana, ma com’è entrata nel mondo dello spettacolo? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora prima di cavalcare la cresta dell’onda, Stefania Orlando abbia mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da modella. D’altra parte, lo sappiamo benissimo che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip decanta di una bellezza davvero incredibile. È proprio per questo motivo che i suoi esordi siano avvenuti proprio in un mondo che esalta al massimo la bellezza. Di che cosa parliamo? Semplice: della moda! ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, è apparso un vecchio video in cui sfila da modella.

Voi vi sareste mai aspettate che Stefania Orlando avesse mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella? D’altra parte, la sua bellezza è davvero immensa. Per questo motivo, questo ‘tipo’ di esordio è più che normale.

