Stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e, come anticipato sul profilo ufficiale del programma, è in arrivo una sorpresa per la bella Stefania Orlando: l’annuncio appena arrivato.

La bellissima Stefania Orlando è uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip e ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo carattere sincero e pacato, sebbene anche lei abbia vissuto uno scontro furioso con una coinquilina in particolare. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha voluto dedicare qualche momento alla dolce Stefania Orlando per parlare con lei di un argomento delicato che lei stessa aveva condiviso con Matilde Brandi, sua grande amica all’interno della casa del GF Vip, e il suo grande coraggio ha regalato forti emozioni in diretta. Pare che per la Stefania Orlando, seguitissima sui social e sul suo profilo Instagram, sia in arrivo un’altra puntata incredibile con una speciale sorpresa dedicata solo a lei: è stato appena annunciato.

GF Vip, l’annuncio appena arrivato: sorpresa per Stefania Orlando

A dare l’annuncio è stato il GF Vip tramite un post sui social in cui promette grandi emozioni per la puntata di questa sera. Abbiamo ormai imparato a conoscere bene i protagonisti di questa edizione e il pubblico ha già i suoi favoriti, ma Stefania Orlando, propri come ha affermato Alfonso Signorini, è uno dei pilastri della casa, insieme alla dolce Matilde Brandi. Pare che proprio stasera la splendida Stefania Orlando riceverà una sorpresa speciale durante la messa in onda del GF Vip e ovviamente si specula già di che cosa possa trattarsi o, meglio, di chi. In molti credono che possa arrivare in casa il marito della bella conduttrice, di cui lei stessa ha parlato fin dal suo arrivo sul tappeto rosso, poco prima di entrare in casa. Ovviamente, ne sapremo di più questa sera e la curiosità diventa sempre più forte.

Secondo voi quale sarà la sorpresa che riceverà la bella Stefania Orlando? Non ci resta che attendere la diretta per scoprirlo!