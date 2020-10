Grande Fratello Vip, quanti anni ha Pierpaolo Pretelli?

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti di questa quinta edizione, ma sapete quanti anni ha? Non lo direste mai!

In compagnia di altri grandissimi personaggi dello spettacolo, anche Pierpaolo Petrelli è uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nel corso della serata inaugurale di questo nuovo viaggio, l’ex velino di Striscia la Notizia si è dimostrato, in un vero e proprio leader della casa. Non soltanto, sia chiaro, per il suo feeling con Elisabetta Gregoraci, ma anche per tutti gli altri splendidi rapporti che il bel Petrelli ha costruito con i suoi compagni di viaggio. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, come senza alcun dubbio ricorderete, sappiamo che è stato il ‘ballerino’ di Striscia la Notizia, insieme ad Elia Fongaro, per ‘Striscia’, ma sapete quanti anni ha Pierpaolo Pretelli? Oltre a questa sua esperienza televisiva, infatti, l’ex compagno di Ariadna Romero ha preso parte ad altre trasmissioni. Eppure, sembra essere davvero così giovane. Ma quanti anni ha esattamente Pierpaolo Pretelli? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Quanti anni ha Pierpaolo Pretelli? Non lo avreste mai detto

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, diciamoci la verità, Pierpaolo Petrelli non è affatto passato inosservato. Bellissimo, affascinante e con un fisico prestante, l’ex velino di Striscia la Notizia si è facilmente fatto apprezzare per la sua particolare bellezza e per il suo immenso fascino. Ecco, ma siete curiosi di sapere quanti anni ha Pierpaolo Pretelli? Sappiamo benissimo che il modello è anche papà di uno splendido bambino, ma siete curiosi di conoscere esattamente la sua età? Ecco, guardandolo attentamente nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche in tutte le altre sue esperienze televisive, secondo voi, quanti anni potrà mai avere? Volete davvero saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il bel Pierpaolo Pretelli abbia ben trenta anni. Ebbene si. Avete letto proprio bene! Siete rimasti stupiti? Se fosse davvero così, vi assicuriamo, la vostra reazione non sarebbe affatto insolita. Anche perché, parliamoci chiaro, Pierpaolo ne dimostra davvero di meno.

Insomma, avreste mai pensato che Pierpaolo Pretelli avesse trenta anni? Noi decisamente no! Questo, sia chiaro, è qualcosa di davvero straordinario, no?

