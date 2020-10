Ha rotto il silenzio Iconize, alias Marco Ferrero, influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che, tra le lacrime, ha dichiarato: “Sto affrontando la violenza psicologica”.

Iconize, alias Marxo Ferrero, in lacrime: finalmente rompe il silenzio (fonte Instagram)Lo conosciamo come Iconize, alias Marco Ferrero, ed è protagonista di uno sfogo social avvenuto in lacrime. Celebre influencer il cui profilo Instagram conta oltre seicento mila follower. Marco è nato a Biella e gestisce un suo blog che è molto popolare, oltre a lavorare come art director. Iconize, questo il suo nome d’arte, ha avuto una storia con Tommaso Zorzi, amatissimo concorrente del GF Vip che di recente ha raccontato una violenza subita da un altro ex fidanzato. Molto amico di Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzoti, Marco Ferrero alias Iconize è di recente stato al centro dell’attenzione mediatica a causa di una presunta aggressione omofoba avvenuta a Maggio. Il fatto è tornato al centro del gossip quando Dayane Mello, altra concorrente del GF Vip, ha parlato dell’accaduto e affermato che un’amica comune, Soleil Sorge, le avrebbe raccontato che l’aggressione era finta, costruita dallo stesso Iconize. L’incredibile storia non finisce qui.

Iconize, in lacrime, rompe finalmente il silenzio

Dopo la notizia bomba sganciata da Dayane Mello, la bella Soleil Sorge si è ritrovata al centro della bufera che sarebbe stata a questo punto obbligata a dire la verità e confermare. Barbara D’Urso, quindi, aveva invitato Iconize in trasmissione per chiarire tutta la faccenda, a lui non si è presentato alludendo ad alcuni impedimenti contrattuali. Meno di un’ora fa, il giovane ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram dove parla a cuore aperto di tutto ciò che sta accadendo. In lacrime, Iconize esce allo scoperto, rivelando di star attraversando un momento difficile, di non stare bene poiché sta subendo tanto male e di essere molto deluso e ferito dal comportamento di quella che avrebbe dovuto essere una “sua amica che l’ha venduto” e ha parlato della sua vita privata. In lacrime, profondamente toccato, Iconize ha chiesto: “Se siete anche voi degli esseri umani, se avete un po’ di pietà, basta”.

