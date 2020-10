Live Non è la D’Urso, l’annuncio shock d Gabriel Garko dopo il coming out: fan increduli; ecco cosa è accaduto in diretta.

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, quella di Live Non è la D’Urso andata in onda ieri, domenica 11 ottobre. Dalla rivelazioni shock di Lele Mora, al racconto drammatico della signora Angela di Mondello: durante la lunga diretta, è accaduto davvero di tutto. E, tra i tanti ospiti intervenuti in puntata, c’è stato anche lui, Gabriel Garko. L’attore è stato recentemente protagonista di un toccante coming out, avvenuto in diretta al Grande Fratello Vip. Da quel momento, Gabriel è stato più volte protagonista di trasmissioni tv, per parlare della sua ‘nuova vita’. E, proprio ieri, in diretta a Live Non è la D’Urso, l’attore ha annunciato qualcosa di inaspettato, lasciando il pubblico senza parole. Ecco cosa è accaduto.

Live Non è la D’Urso, l’annuncio shock d Gabriel Garko: è successo durante il gioco della sfere

Gabriel Garko, ieri, è stato ospite di Live Non è la D’Urso. Prima una ‘chiacchierata’ con la conduttrice sul famoso divanetto bianco, dopo il gioco delle 5 sfere: l’attore è stato uno dei protagonisti assoluti della puntata di ieri. Puntata durante la quale Gabriel si è messo ulteriormente a nudo, soprattutto durante il confronto con gli ‘sferati’. È stato proprio a questo punto che l’attore ha dovuto difendersi dalle parole di Platinette, che ha sottolineato come quella della D’Urso sia stata la terza trasmissione in cui Gabriel ha parlato del coming out. All’accusa di cercare visibilità, Garko ha replicato così: “Per me non è stata una cosa studiata a tavolino, nè per farmi pubblicità, perché non me ne frega niente. Tanto che da stasera non mi vedrete più in televisione“. Proprio così, Gabriel ha annunciato che quella di ieri a Live è stata l’ultima ospitata in una trasmissione televisiva, dopo il GF Vip e Verissimo.

L’attore, inoltre, ricorda che se è andato al GF, è perché ha visto Adua Del Vesco in difficoltà, e ha preferito intervenire affinché non si parlasse più della loro storie e per mettere una volta per tutte la parola fine a quella situazione. E voi, avete seguito la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso?