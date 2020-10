Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle regine della tv

Riconoscete questa bambina con il suo cane? Oggi è una delle regine della tv, ecco di chi si tratta, quasi nessuno lo immaginerebbe!

Avete riconosciuto questa bambina che siede tranquilla accanto al suo enorme cane? Oggi questa piccola e coraggiosa bimba è un’amatissima conduttrice. Anzi, per dirla tutta, è una delle regine della televisione italiana e ha pubblicato questo scatto della sua infanzia su Instagram, dove spesso condivide immagini della sua vita presente ma anche del suo passato, oltre che ovviamente del suo lavoro, che è sempre sotto i riflettori. Molti, ovviamente, non l’avranno riconosciuta, anche perché nel tempo è cambiata moltissimo, com’è giusto che sia. Nella foto, infatti, era poco più che una neonata, mentre oggi è una donna di esperienza dalla illustre carriera televisiva, e non solo. E’ chiaro, dunque, che il suo aspetto sia cambiato del tutto visti i tanti anni che sono passati. Quello che possiamo dirvi è che è considerata una ‘Signora della domenica’. Avete capito di chi stiamo parlando? Se avete ancora qualche dubbio sulla sua identità, continuate a leggere, perché stiamo per svelarvela!

Riconoscete questa bambina nella foto accanto al suo cane? Oggi è una delle regine della tv, ecco chi è

La bambina nella foto in evidenza è diventata, nel tempo, una donna di spettacolo e oggi è una delle regine della domenica, visto che il suo programma va in onda proprio in questo giorno della settimana. Bionda, con gli occhi azzurri e dolcissimi, è ancora oggi una donna di grande fascino, ma soprattutto dal carattere aperto, sensibile e genuino. Con tutti questi indizi è davvero difficile sbagliarsi! Avete capito bene, è proprio lei, la ‘zia’ d’Italia Mara Venier! Oggi la nostra Mara è una delle signore della domenica, perché conduce da tre edizioni ‘Domenica In’, facendo divertire ed emozionare ogni settimana il suo pubblico con le sue interviste. Lei stessa, grazie alla sua enorme sensibilità, si commuove spesso durante la diretta, perché si lascia sempre emozionare dalle storie dei suoi ospiti. Insomma, è davvero impossibile non amarla! Sempre molto attiva sui social, la Venier pubblica spesso sul suo profilo Instagram foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana con il marito Nicola Carraro.

Ogni tanto, poi le capita di pubblicare anche qualche immagine del suo passato e della sua infanzia, come questa in cui è insieme al suo cane. Voi l’avreste mai riconosciuta?