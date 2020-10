Fu una delle concorrenti più amate e ricche di talento della terza edizione di Amici: scopriamo com’è oggi e cosa fa Samantha Fantauzzi.

La terza edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ andò in onda nel 2004 e fu vinta dal ballerino albanese Leon Cino. Tra i concorrenti però ci fu una ragazza che si distinse fra tutti per la sua versatilità: parliamo di Samantha Fantauzzi, bravissima attrice, ma con un certo talento anche nel canto e nel ballo, che la rende un’artista completa. Nel corso della sua esperienza nel talent di Canale 5, Samantha incontrò anche l’amore, e sapete con chi ebbe una storia? Proprio con il vincitore di quell’edizione, Leon Cino! Il loro rapporto, però, terminò dopo la fine del talent a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Una triste conclusione che a quanto pare fece soffrire la bella Samantha. Archiviata la storia con Leon, lei è stata fidanzata con Milo Coretti, vincitore del GF 7, e poi con il cantante dei Lost Walter Fontana. Attualmente la Fantauzzi starebbe insieme a Simone Buccini. Ma sapete cosa fa oggi Samantha? Scopriamolo!

Samantha Fantauzzi, la sua vita dopo Amici: cosa fa oggi

Grazie alle sue spiccate doti artistiche, Samantha fu scelta per partecipare a molti spettacoli in giro per l’Italia, tra cui il celebre ‘Footloose’. Ricordiamo inoltre la sua collaborazione con Massimo Ranieri in ‘Poveri Ma Belli’. Samantha ha partecipato anche a spot pubblicitari, ed essendo anche una brava ballerina, in alcuni videoclip su MTV. Perfino il cinema non è un campo del tutto inesplorato per l’ex concorrente di Amici: nel 2007 ha infatti recitato in un piccolo ruolo nel film ‘Come Tu Mi Vuoi‘, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, per la regia di Volfango De Biasi. Nel 2019 ha fatto parte di ‘All Toghethere Now‘, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5, dove ogni concorrente si esibiva di fronte e un muro con una giuria composta da 100 artisti.

Seguitissima sui social, Samatha Fantauzzi è rimasta nella memoria del pubblico che in questi anni non ha mai smesso di ammirare il suo talento e di sostenerla nei suoi successi. Complimenti, Samantha!

