Soleil Stasi risponde su Instagram a Iconize che l’accusa di ‘averlo venduto’ riguardo alla vicenda che lo ha visto protagonista a ‘Live Non è la D’Urso’.

All’indomani della bomba scoppiata ieri sera a ‘Live Non è la D’Urso’, in cui Barbara D’Urso ha dichiarato di aver letto le chat dove Iconize ammette di aver architettato una vera messa in scena sull’aggressione subita lo scorso maggio. Ricordiamo infatti che l’influencer ex fidanzato di Tommaso Zorzi aveva finto di essere stato vittima di un episodio di omofobia e di essere stato picchiato in strada da tre ragazzi, quando invece il livido sull’occhio se l’era procurato da solo colpendosi con un surgelato. Soleil Stasi, che era stata costretta a confermare ciò che Dayane Mello aveva reso pubblico all’interno della Casa del GF Vip, è stata accusata dall’influencer di ‘averlo venduto’ per guadagnare soldi. Vediamo quindi cosa ha risposto Soleil a questa accusa.

Soleil Stasi: “Iconize è l’unico colpevole di questa storia”

Proprio a seguito delle storie pubblicate su Instagram da Iconize, in queste ore la risposta social di Soleil non ha tardato ad arrivare. Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto la sua su Instagram postando delle ig stories in cui esprime le sue ragioni e si difende dalle accuse che le ha mosso l’ex amico influencer. “Marco continua ad arrampicarsi sugli specchi e io sono stanca di questo. Continuo a ricevere messaggi che dicono ‘Come ti sei permessa di infamare un amico?’ Persone che mi colpevolizzano in questa situazione, ma non sono io la carnefice in questa storia, non è questo il caso, mi dispiace. Io mi trovavo in televisione già per altri motivi riguardanti la mia vita personale quando Dayane Mello ha tirato fuori questa storia al Grande Fratello. In quel momento io in diretta nazionale su Canale 5 secondo voi dovevo coprirlo e aumentare questa farsa in cui stava già vivendo da solo? Mi dispiace, questa non è la mia etica, non sono i miei valori […] Adesso cerca di ribaltare questa storia su di me quando lui è l’unico colpevole. Se dobbiamo parlare di interesse economico e di visibilità, lui ha fatto tutto proprio per questo. Lui non vedeva l’ora di andare dalla D’Urso”.

Cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Vi è piaciuta la risposta di Soleil?

